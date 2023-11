Linea d'Ombra: il programma della quarta giornata

La critica l’ha definito il “maestro di un genere dimenticato dal nostro cinema ma nobilissimo e potente come il melodramma”, in quanto tale non poteva mancare tra gli “amici” di Linea d’Ombra Festival. E così Edoardo De Angelis domani (martedì 14 novembre), alle ore 21, farà arrivare al pubblico della Sala Pasolini il suo punto di vista su “Cha(lle)nge” in quella che è la tradizionale conversazione da “Ring” con Boris Sollazzo, direttore del festival con Peppe D’Antonio. È di queste ore la decisione di Massimiliano Rossi di rispondere con un secco sì all’invito di Linea d’Ombra: così domani sera sarà alla Pasolini per il vis-à-vis con Boris Sollazzo.

Ad aprire la quarta giornata di LdO, alle ore 9.30, alla Sala Pasolini, è il film Wall-e di Andrew Stanton, un’occasione per ribadire la posizione del festival sui temi dell’ambiente e della sostenibilità. Con i 160 studenti presenti in sala, al termine della proiezione, Peppe D’Antonio e Alejandra Alfaro Alfieri, delegata Retake, terranno un dibattito sugli argomenti centrali del film. Alle 10.30 al Piccolo Teatro Porta Catena Masterclass con la teacher innovator Laura Cesaro che in quanto rappresentante del gruppo Festival ed Eventi Culturali della Consulta Universitaria del Cinema racconta uno spaccato di Film Festival Studies per introdurre i partecipanti ad un’inedita prospettiva sulle feste che celebrano il cinema. L’evento è organizzato in collaborazione con Laboratorio di Storytelling audiovisivo-LABSAV del Dipartimento di Scienze politiche e della comunicazione-POLICOM dell’Università degli Studi di Salerno. A seguire la premiazione finale del video contest UNIFEST con l’assegnazione dei premi Stile Libero e Idee Animate. La giuria di esperti è composta da Alice Catucci, professoressa associata dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano; Valeria Doddi, esperta di Media Education; Chiara Grizzaffi, dottoressa di ricerca in Comunicazione e nuove tecnologie presso Università IULM di Milano.

FILM IN CONCORSO. Dalle 17.30 alla Sala Pasolini la giuria popolare torna ad occupare le poltrone della Sala Pasolini per visionare i film in concorso per CortoEuropa (On Xerxes’ Throne di Evi Kalogiropoulou / Grecia 2022 / 15’, Betty’s Burning di Camille Vigny / Belgio 2022 / 15’, Rites di Damián Vondrášek Repubblica Ceca / 2022 / 15’); al Piccolo Teatro Porta Catena alle ore 17.30 c’è VedoAnimato con The Song Of Flying Leaves di Armine Anda / Armenia 2023 / 12’, Cole Krsuá di David Castro Gonzalez Spagna / 2022 / 5’25”, The Encounter di Aleksandra Krivolutskaia Russia / 2022 / 5’52”, Close your Eyes di Manon Bérardengo, Audrey Defonte, Léo Depoix, Denis Koessler, Clémentine Laurent, Pierre Guislain e Chloé Boursier Francia / 2022 / 7’15”). Alle 18.30 alla Sala Pasolini è il turno di Maoussi di Charlotte Schiøler (Francia 2023 / 75’) in concorso per Passaggi d’Europa. Alle 19 per LineaDoc due sono le proiezioni in programma: Center, Ring, Mal di Mateo Vega / Paesi Bassi 2023 / 17′ e Dalla Parte Sbagliata di Luca Miniero / Italia / 2023 / 78’).

QUINTO ELEMENTO. Cinema, teatro e videoclip sono le coordinate degli ultimi due appuntamenti di domani sera (entrambi alle ore 22.30) per la sezione Quinto Elemento: alla Sala Pasolini c’è il dialogo tra musica e immagine dal titolo “Piccolo Storia del videoclip” a cura di Alfonso Amendola, professore di Sociologia dei processi culturali presso l’Università degli Studi di Salerno, e Andrea Rabbito, professore associato di Cinema, Fotografia e Televisione presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”; al Piccolo Teatro Porta Catena pièce “Diego”, di e con Carlo Roselli.