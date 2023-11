Linea d'Ombra Festival: Greta Scarano ospite dell'ultima giornata

Ottavo e ultimo giorno, sabato 18 novembre, per la 28esima edizione di Linea d’Ombra Festival a Salerno. La formula è quella che ha scandito dallo scorso 11 novembre il programma di eventi in calendario: un’anteprima, una proiezione fuori concorso, le premiazioni e il ring di fine serata.

L'ospite di giornata

Ospite dell’ultima giornata è Greta Scarano, una di quelle attrici così brava che, come dice Scorsese di Joe Pesci, si finisce per darle il ruolo più difficile e non quello con più pose. Lei ha un animo punk nel corpo di una statuaria principessa, sorride e va avanti, non sbagliando un film. La Scarano nel corso della sua carriera ha collezionato diversi personaggi in popolari fiction: da “Don Matteo”, “I liceali”, “R.I.S. Roma”, “Romanzo criminale” a “La linea verticale”. Non sono mancate ruoli per il grande schermo che le hanno permesso di conquistare nel 2016 il Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista per “Suburra”. Cinema e televisione non sono i suoi unici mondi possibili: domani sera alle 22.30 in Sala Pasolini ne scopriremo un altro durante il “Ring” condotto da Boris Sollazzo, direttore artistico del festival con Peppe d’Antonio. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta streaming sui canali del festival.

Il programma

Il pomeriggio di Linea d’Ombra inizierà alle ore 17 in Sala Pasolini con la proiezione speciale del teaser “A Chiana – appunti per un film documentario sulla Piana del Sele” di Andrea d’Ambrosio. Il Festival con la Banca di Credito Cooperativo Campania Centro di Battipaglia e la Fondazione Cassa Rurale Battipaglia ha costruito un percorso di formazione outdoor e documentazione audiovisiva, che ha come centro di interesse la Piana del Sele. L’obiettivo è realizzare nel 2024 un documentario che ne ripercorre la storia, la cultura, le attività economiche, le lotte e le conquiste ottenute nei decenni dalla popolazione di un’area di straordinario interesse, ma ancora priva di un racconto per immagini. L’evento è promosso e realizzato in esclusiva con Banca di Credito Cooperativo Campania Centro / Fondazione Cassa Rurale Battipaglia. Alle 18.30 ci sarà la proiezione fuori concorso “Blind Willow Sleeping Woman” (2022 / 108’), il lungometraggio d’esordio animato di Pierre Földes membro della giuria esperti di VedoAnimato. Tratto dai racconti brevi di Haruki Murakami, “Blind Willow Sleeping Woman” tratteggia le vite di tre abitanti di Tokyo gettati in un turbinio di ansia e introspezione in seguito al terremoto del 2011 nell’est del Giappone. Alle 21 la Premiazione Finale dei film in concorso per Passaggi d’Europa e LineaDoc. Durante la cerimonia saranno assegnati il “Premio Banca di Credito Cooperativo Campania Centro” al miglior lungometraggio sezione Passaggi d’Europa e il Premio al Miglior Documentario sezione LineaDoc.