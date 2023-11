Linea d'Ombra Festival: Pietro Castellitto al centro del "Ring" con Boris Sollazzo

Trentadue anni ed è già un attore tra i migliori della sua generazione. Il suo nome è Pietro Castellitto, ha vinto un Viareggio come miglior esordio letterario con il geniale “Gli iperborei” e ha il merito, irresistibile, di dire cose serissime non prendendosi sul serio. Sarà lui a salire sul “Ring” della Sala Pasolini domani (mercoledì 15 novembre), alle ore 21, per l’incontro-intervista con Boris Sollazzo, direttore del festival con Peppe D’Antonio. L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sui canali di Linea d’Ombra Festival. La quinta giornata del festival, iniziato lo scorso 11 novembre, sarà aperta alle ore 9.30 alla Pasolini dalla proiezione di “Captain Fantastic” di Matt Ross nell’ambito della sezione “Percorsi dello sguardo: scuola di cinema” per il Media Education Factory. A presentare il film sarà Peppe D’Antonio, seguirà l’intervento di Alfonso Amendola, professore di Sociologia dei processi culturali presso l’Università degli Studi di Salerno. Alle 10.30 al Piccolo Teatro di Porta Catena “Cinema e Territori” con la masterclass con il regista, sceneggiatore e direttore della fotografia Leonardo Di Costanzo, che racconterà il suo viaggio nei territori del mondo attraverso la grammatica cinematografica e i suoi generi.

Film in concorso

Dalle 17.30 alla Sala Pasolini per la sezione CortoEuropa la giuria popolare visionerà “Yellow” di Elham Ehsas / Gran Bretagna 2023 / 12’49’’, “On Purpose” di Adas Burkšaitis / Lithuania 2022 / 15’ e “Anemone” di Alicia Hernanpérez Hidalgo Spagna / 2023 / 14’04’’; contestualmente al Piccolo Teatro Porta Catena con VedoAnimato ci sarà la proiezione di “Ash” di Vitoria Tan / Singapore 2022 / 3’, “Kintsugi” di Cleto Acosta-McKillop / Usa 2022 / 7’09”, “The Time Keeping House” di Joana Imaginário / Portogallo 2022 / 12’, “On my Bicycle” di Océane Lavergne, Benjamin Langagne, Lucas Durot, Pierre Cilluffo, Marine Beuvain e Kerrian Detay / Francia 2022 / 8’18”; alle 18.30 alla Sala Pasolini spazio a Passaggi d’Europa con “12 Dares” di Izer Ali / Svezia / 2022 / 105’, mentre alle 19 al Piccolo Teatro Porta Catena ci sarà LineaDoc con “Taxibol” di Tommaso Santambrogio Italia / 2023 / 50’ e “Mangosteen” di Tulapop Saenjaroen Thailandia / 2022 / 40′.

Quinto elemento

Un dialogo tra musica ambient, elettronica e avant-garde in cui Voce, Suono e Rumore rappresentano i tre nuclei principali di “The Disorder of Appearances A/V” di e con Ginevra Nervi. La location è la Sala Pasolini, l’orario 22.30. Sulla live performance è stato cucito un vero e proprio lungometraggio, a cura del DOP e regista Edoardo Nervi, che ha portato avanti una ricerca di quasi un anno attingendo dallo storico archivio americano Prelinger.