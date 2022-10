Linea d'Ombra Festival: ospite della seconda giornata è Nicola Nocella

Seconda giornata domani, domenica 23 ottobre 2022, per Linea d’Ombra Festival. S’inizia, alle ore 17.30, con la sezione CortoEuropa alla Sala Pasolini, cinque i film in proiezione: Displaced, Rosa, Albert Why?, Cortàzar, The Man Who Wanted To Sleep. Alle 18.30 nella Chiesa dell’Addolorata per il “Quinto elemento” in dialogo con Alfonso Amendola ci saranno Armando Andria, Alessia Brandoni, Fabrizio Croce per una riflessione plurale sul libro “Da una prospettiva eccedente. In dialogo con Antonio Capuano”. Alle 19 al Piccolo Teatro Porta Catena ci sarà la proiezione di “A Marble Travelogue” per LineaDoc, al termine è previsto l’incontro con l’autore. Alle 19.30 la parentesi di gusto CINECENE al Ristorante Didattico “Al Virtuoso” con la chef Kaba Corapi, Boris Sollazzo ed Alessandro De Simone: un modo sorprendente per esplorare il binomio cinema-cucina. Evento promosso e realizzato in esclusiva con Fondazione Cassa Rurale Battipaglia - Banca Campania Centro in collaborazione con IPSEOA – R. VIRTUOSO Salerno. Ingresso su invito

La serata continua

Alle 20 si riaccendono le luci della Sala Pasolini per l’incontro con Nicola Nocella, moderato da Boris Sollazzo. Sarà possibile seguire anche in diretta streaming sulla piattaforma on line Mymovies e sui canali social del festival. Da Il figlio più piccolo a Il maledetto, passando per Easy - un viaggio facile facile o l’infermiere irresistibile di Cosa sarà, il Sangue Impazzito(bellissimo spettacolo teatrale sul Belushi che ha stampato in faccia, nel cuore, nel talento) del cinema italiano è questo attore che rincorre il David di Donatello con la caparbia ostinazione con cui scardina anche il ruolo più difficile. Uno dei talenti più originali, potenti, eclettici del cinema italiano, ha il pregio di dire sempre quello che pensa esattamente come recita: senza risparmiarsi, senza aver paura di quanto sia ripida la salita. Probabilmente è nato nell’epoca sbagliata ma fortunatamente è abbastanza testardo per farla diventare quella giusta per lui. Un incontro pubblico con Nicola Nocella è un’occasione unica per capire cos’è l’arte e cos’è un artista. Nel senso più letterale, alto e viscerale del termine.

Alle 20.30 la Chiesa dell’Addolorata ospiterà le proiezioni fuori concorso sul rapporto tra Cinema e Animazione di A Double Life, Beack, Bear With Me, Blindly, Cruise Patrol, Half a Life, Hot Tea, I Love Hooligans, Mooi Missi e The Elephant and The Snail. (in collaborazione con Kaboom Animation Festival, prestigioso festival olandese d’animazione).

Alle 21.30 alla Sala Pasolini per Passaggi d’Europa si potrà vedere il film Holy Shit! e al termine dialogare con l’autore; in contemporanea al Piccolo Teatro Porta Catena CortoEuropa andranno in replica i film della sezione CortoEuropa del pomeriggio.

CONFLITTI A PALLA

È questa un’altra novità di questa 27esima edizione del festival, realizzata in collaborazione Pessoa Luna Park. il progetto culturale itinerante che coniuga in maniera del tutto inedita ecologia, innovazione e promozione culturale. In piazza Portanova è stato allestito uno spazio temporaneo all’aperto (un luna park urbano rivolto principalmente ai millennial) che richiama il tema del conflitto e lo declina attraverso le immagini cinematografiche. Un tavolo attrezzato di racchette metterà alla prova appassionati giocatori anche con mini tornei. Si tratta di un’area free a disposizione di tutti.