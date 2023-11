Linea d'Ombra Festival, domenica da film con Giovanni Veronesi e l'anteprima di "20.000 specie di api"

“L’uomo che insegnò il vento a David Bowie” è il titolo scelto per l’incontro con il regista Giovanni Veronesi in programma domani sera (domenica 12 novembre 2023), alle ore 20.30 alla Sala Pasolini a Salerno per la seconda giornata della 28esima edizione di Linea d’Ombra Festival. Un titolo che attinge a piene mani alla conversazione con Boris Sollazzo, direttore del festival insieme a Giuseppe D’Antonio, dedicata anche al dietro le quinte dei suoi film: si racconta ad esempio che Veronesi abbia convinto David Bowie a recitare per lui promettendogli il più bel vento della sua vita ma anche che sia tra i pochi italiani, oltre a Gianni Minà, ad aver avuto a cena Robert De Niro. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta streaming sui canali di Linea d’Ombra Festival.

Il programma

Ad aprire il pomeriggio di proiezioni in concorso è la sezione VedoAnimato alle ore 17.30 al Piccolo Teatro di Porta Catena (Synchrony - Francia / 2022 / 7’57”; Don’t forget to take medicines on time - Xiaoxuan Han / Cina 2023 / 2’27”; Beautiful Figures Soetkin Verstegen - Belgio 2022 / 4’; The Rabbit Hole Crocopie Studio – Italia 2023 / 1’; The Family Portrait Lea Vidakovic – Croazia 2023 / 14’35”), alle 18.30 alla Sala Pasolini c’è CortoEuropa con tre opere (Made of Flesh Florence di Rochat, Séréna Robin / Belgio / 2022 / 18’54‘’, Marshmallows di Edu Escudero Garrusta - Spagna / 2023 / 15’, Quiet Drive di Savva Dolomanov - Repubblica Ceca / 2023 / 4’41’’) mentre alle 19 al Piccolo Teatro Porta Catena è in programma per LineaDoc Coconut Head Generation di Alain Kassanda / Francia 89’ / 2023. Due sono domani i fuori concorso in calendario: si tratta di un’anteprima e una proiezione speciale. Al Cinema Fatima, la storica sala d’essai cittadina, alle ore 21 c’è l’anteprima nazionale “20.000 specie di api”, il film spagnolo di Estibaliz Urresola Solaguren che ha un modo meraviglioso di trattare il delicato problema della “disforia di genere”. Nella sezione fuori concorso alle ore 20 alla Sala Pasolini spazio al networking con le altre realtà del territorio, attive sui temi dell’ambiente, dell’innovazione e della cultura giovanile, con il cortometraggio italiano Wasted di Tobia Passigato, in collaborazione con Giffoni Innovation Hub.

Gli ospiti

Questi gli ospiti in programma nei prossimi giorni: Yari Gugliucci e Francesco Amato (13 novembre), Eduardo De Angelis e Massimiliano Rossi (14 novembre), Pietro Castellitto (15 novembre), Tanino Liberatore (16 novembre), Nanni Moretti (17 novembre) e Greta Scarano (18 novembre). Lunedì 13 novembre (ore 21.30) Sala Pasolini spazio anche al rapporto tra cinema e musica con Rageen Vol.1, la sonorizzazione live a cura del Collettivo Okiees con Andrea Rabbito (voce, chitarra), Libero Amati (violino), Gian Marco Castro (tastiere, elettronica). Durante gli incontri non si parlerà solo di cinema (o fumetto, nel caso di Liberatore, per cui si ringrazia Comicon per la preziosa collaborazione), ma anche di dove stiamo andando e cosa fare per cambiare le sorti di un mondo che sta impazzendo.