Linea d'Ombra, "La notte di San Lorenzo" al Piccolo Teatro Porta Catena

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 25 aprile per Linea d’Ombra Festival è nel segno del cinema. Giovedì sera, giorno della Festa della Liberazione, alle ore 20.30, al Piccolo Teatro Porta Catena a Salerno sarà proiettato il film dei fratelli Taviani, “La notte di San Lorenzo” (1982 – 105’). Un primo momento di riflessione sul valore della libertà che fa da anteprima al tema scelto per la 29esima (9 – 16 novembre 2024) e la 30esima edizione del festival, “diritti/rights”. La riconquista della libertà segna, per tutti gli italiani, una nuova stagione di diritti, sia individuali che collettivi, sanciti nella carta costituzionale. Celebrare questa data è dunque un atto di fede nella democrazia e contemporaneamente un auspicio per il futuro. Rivediamo pagine della nostra storia, come ce le hanno consegnate due grandi registi, per coltivare una memoria finalmente condivisa, ma soprattutto per ispirare i tempi che verranno.

L’appuntamento di giovedì 25 aprile 2024 è organizzato in collaborazione con l’Arci Salerno e il patrocinio della Fondazione Carisal e rientra nella rassegna Resistenze, promossa da ANPI Salerno, Piccolo Teatro Porta Catena, Lab Teatro, Sodalis, Memoria in Movimento, Mumble Rumble, Arcigay Salerno, Arci Salerno, CGIL Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno e della Regione Campania. Si ricorda che è aperta la piattaforma Filmfreeway per la candidatura dei film in concorso alla 29esima edizione di Linea d’Ombra. Le cinque sezioni in concorso sono: Passaggi d’Europa, riservata ai lungometraggi europei, opere prime o seconde; LineaDoc, per i documentari mondiali; CortoEuropa, ai cortometraggi europei, VedoAnimato, ai corti d’animazione prodotti in tutto il mondo; Unifest, per le opere prodotte da studenti universitari. Tutte le info sul sito del festival www.lineadombrafestival.it.