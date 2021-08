Cavalleria e Pagliacci sotto le stelle: torna la stagione lirica al teatro Ghirelli

Torna la stagione lirica sotto le stelle del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Dopo il successo di Tosca, tre altre grandi serate di musica ed emozioni con l’amatissimo dittico Cavalleria Rusticana e Pagliacci affidati alla bacchetta di Daniel Oren ed alla regia di Riccardo Canessa.

I dettagli

Tre le serate in programma il 25, 28 e 29 agosto con spettacoli a partire dalle ore 20.00 nella suggestiva location dell’Anfiteatro Ghirelli nel Parco Urbano dell’Irno lambito dal fiume il cui ruscellare rende ancora più magica l’atmosfera. La stagione lirica del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno è sostenuta dalla Regione Campania. “Abbiamo investito sull’arte e la cultura – ricorda il Presidente Vincenzo De Luca – con una programmazione di altissimo livello in tante fantastiche location della regione. Abbiamo permesso al settore dello spettacolo di ripartire e creato un importante attrattore turistico. La Campania è oggi una delle destinazioni principali per il turismo culturale”. “Cavalleria e Pagliacci – dichiara il direttore artistico Daniel Oren – sono due capolavori che mettono in scena passioni intense. Lo sviluppo della vicenda descrive un affresco della condizione umana coinvolgente mettendo in scena enormi pulsioni interiori”. “Siamo particolarmente orgogliosi – afferma il Sindaco Vincenzo Napoli – della nostra programmazione estiva. Nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-Covid stiamo offrendo ogni sera spettacoli ed eventi per tutti i gusti aumentando anche le location. Dopo l’Arena del Mare e l’Anfiteatro Ghirelli ci aspettiamo grande successo anche la nuova Arena del Mercatello per un Estate al Parco davvero spettacolare”. “Saranno tre serate fantastiche – assicura il Segretario Organizzativo Antonio Marzullo – la direzione di Oren, la regia di Canessa un cast di primissimo rango sono una garanzia di qualità. Gli spettatori potranno ammirare tutte le sfumature passionali e drammatiche dei capolavori di Mascagni e Leoncavallo”.