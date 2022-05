Rigoletto al teatro Verdi e concerti a San Giorgio: weekend in musica a Salerno

Indirizzo non disponibile

E' tutto pronto a Salerno per un lunghissimo weekend in musica. Il teatro municipale Giuseppe Verdi di Salerno metterà in scena la grande lirica dal 6 all'8 maggio.

Info utili

Si alza il sipario con Rigoletto, che inaugurerà la stagione lirica. Orari: venerdì 6 maggio ore 21 e domenica 8 maggio ore 18. Costo 10 euro. Direttore d'orchestra Daniel Oren e regia affidata a Massimo Gasparon. Al via anche Benedetta Primavera il ciclo di concerti nella splendida Chiesa di San Giorgio ad ingresso gratuito. I dettagli artistici ed organizzativi illustrati nella conferenza stampa al Salone del Gonfalone nel Palazzo di Città in via Roma a Salerno, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e del consigliere Delegato alla Cultura Ermanno Guerra, insieme al direttore artistico Daniel Oren ed al segretario Artistico Antonio Marzullo. Benedetta Primavera proporrà nel weekend il primo di cinque appuntamenti: sabato 7 maggio, spazio all'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno con Raffaella Cardaropoli (violoncello) e il direttore Daniel Oren. Sabato 14 maggio "I Soliti Veneti" con il direttore Giuliano Carella; sabato 21 maggio il Quartetto Prometeo; sabato 28 maggio l'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno con Salome Jordania (pianoforte), dirige il maestro Daniel Oren; sabato 4 giugno Pavel Haas Quartet.