E' tutto pronto per lit lab: comincia il laboratorio di scrittura creativa online

E' tutto pronto per il corso di scrittura creativa certificato on line: in programma video ed esercitazioni pratiche per conseguire la certificazione. La giornalista e docente Maria Cristina Folino, attraverso la piattaforma Udemy, organizza il “Lit Lab – Laboratorio di Scrittura Creativa Certificato”.

I dettagli

Il corso viene erogato mediante video-lezioni e materiali scaricabili, all’interno della propria area studente che permetterà agli studenti di migliorare la comprensione e le competenze nell'ambito dell'editoria e della scrittura creativa. I video esplicativi, unitamente ai materiali scaricabili, link di approfondimento e test pratici, aiuteranno a svolgere un percorso di studio orientato alle nuove professioni editoriali. Un corso online di qualità, pensato anche per i principianti, e per diventare un autore, ghost writer o editor consapevole. Il corso di scrittura creativa “Lit Lab” consente di apprendere le tecniche di scrittura creativa e conoscere il panorama editoriale in modo dettagliato e completo. L’offerta formativa e didattica prevede una serie di moduli che culminano in un'esercitazione e nel successivo accesso alla certificazione finale. Per tutte le info utili sui contenuti, argomenti e dettagli del corso, basta collarsi a Udemy e accedere al corso.