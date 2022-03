Festa della donna alla Locanda Tancredi: musica e "piega" in palio

La locanda Tancredi, ristorante-pizzeria che si trova nella zona orientale di Salerno, ha deciso di celebrare la festa della donna con due menù.

L'iniziativa

"Noi della Locanda Tancredi frequentiamo, sosteniamo e partecipiamo a realtà associative vicine alle lotte del mondo femminile, le lotte che quindi riguardano tutti senza distinzione di genere. Per noi questa non sarà mai una festa come le altrec- spiegano gli organizzatori - Vogliamo celebrarla regalando alle amiche e agli amici della Locanda una serata all’insegna della spensieratezza in partnership con gli amici di Party and more che vi faranno ballare e cantare al ritmo di musica revival: sorrisi e risate assicurate". Poi la sorpresa: sarà possibile vincere una "piega". Durante la serata, ci sarà una piccola estrazione: verrà data l’opportunità a uno degli ospiti di vincere una messa in piega.

Il menù



A cena, menù pizza: antipasto e sfizi, giro di pizza, dolce e calice di vino.. Menù di cucina: antipasto primo, secondo, dolce e calice di vino. Prenotazione obbligatoria: m.me/locandatancredi oppure 089725005 e 3803884422 (anche su Whatsapp).