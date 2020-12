Ritornano le luminarie artistiche a Bellizzi: l'abbraccio del Natale al tempo del Covid

Ritornano le luminarie artistiche a Bellizzi, precisamente a Bivio Pratole. A riproporle, come da tradizione, è Gerardo Cavallaro, che ha deciso di non rinunciare alla tradizione in questi giorni delicati, di emergenza Coronavirus.

Il commento

"Si sono riaccese le luci d'artista di Bellizzi - spiega - Non è stata la solita accensione, il classico momento di convivialità. Stavolta non è stato possibile riunirsi tutti insieme. Proprio per questo motivo, le luminarie hanno un valore in più, la loro luce è quell'abbraccio che in questo delicato momento non riusciamo a darci".