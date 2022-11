Luci d'Artista, presentati gli eventi Natalizi: il programma completo

È un ricco calendario di eventi, quello contenuto nella brochure "luciÈcultura" presentata questa mattina in Comune ed in distribuzione nelle attività commerciali di Salerno. Un cartellone che condensa tutti gli spettacoli, i concerti e le mostre già programmate per i mesi di dicembre e gennaio, ai quali si aggiungono gli eventi prettamente natalizi legati all'evento "Luci d'Artista", al via il prossimo 2 dicembre senza una cerimonia ufficiale, così come confermato dal sindaco Vincenzo Napoli, in segno di solidarietà e rispetto nei confronti della popolazione ischitana. "È un cartellone - ha spiegato l'assessore alla Cultura, Ermanno Guerra - che racconta quanto si produce in città in questi due mesi in paralello all'evento Luci d'Artista, che è uno strumento turistico fondamentale ed un momento identitario e qualificante della nostra città". Il primo cittadino ha invece sottolineato lo "sforzo eccezionale" messo in campo. "La brochure - ha aggiunto - è la sintesi del grande lavoro svolto. Le luci? Nessuna inaugurazione. Le accenderemo e basta. Il dolore per quanto accaduto ad Ischia ci ha imposto un comportamento sobrio".

La magia del Natale

Oltre agli eventi prettamente culturali, sono stati previsti anche appuntamenti legati al Natale ed alle tradizioni natalizie.

Il programma completo:

Casa di Babbo Natale

10 dicembre-6 gennaio, Piazza Dante Alighieri

Foto con Babbo Natale: 10-11/17-18/23/24 dicembre. Foto con Befana: 5-6 gennaio

Hyppocampo Granata

11 dicembre - 29 gennaio, Piazza Gian Camillo Gloriosi

Fiera Natale Insieme

6 dicembre-8 gennaio, Piazza Sant'Agostino/Piazzale Salerno Capitale

Fiabe per Luci d’Artista

23 dicembre (ore 17.30), Teatro Augusteo

6 gennaio (ore 17.30), Teatro Augusteo

C'era una volta - Family Show

4 dicembre (ore 11.00, 17.00, 19.15), Teatro delle Arti – Vaiata

15 gennaio (ore 11.00, 17.00, 19.15), Teatro delle Arti - Pinocchio ragazzo fortunato

Incantastorie - Christmas in town

6 dicembre (ore 9.30), Teatro Augusteo

16 dicembre (ore 11.30), Teatro Augusteo

Rassegna Piccole emozioni

18 dicembre (ore 11.00-17.00-19.00), Teatro La Ribalta - Una notte prima di Natale

22 gennaio (ore 11.00-17.00-19.00), Teatro La Ribalta - Il paese dei colori

Altre iniziative

15 dicembre, Piazza Gian Camillo Gloriosi - Lino’s Street Circus

16 dicembre, C.so Vittorio Emanuele 75 - Niente di meno swing band

18 dicembre (ore 18.00), Piazza Gian Camillo Gloriosi - Sandro Deidda: TVProject, Le

grandi sigle della televisione

20 dicembre, via Trento (alt. Farmacia Pavese) - Gennaro One Man Show

22 dicembre, C.so Vittorio Emanuele - Cartastorie (Trasformismo di carta)