"La luna nova - Napoli fra teatro e canzone" al Teatro Genovesi di Salerno

Al Teatro Genovesi di Salerno arriva "La luna nova – Napoli fra teatro e canzone”. Appuntamento sabato 26 novembre lo spettacolo inizia alle ore 21.15, domenica 27 novembre alle ore 19. In scena Marcello Andria che ne ha curato anche la regia, Carla Avarista, Felice Avella e Gaetano Fasanaro. Alla chitarra Rocco Barone; al flauto e sax Fulvio Marino e al mandolino e violino Gabriele Rosco.

Lo spettacolo

Il repertorio dello spettacolo punta sui grandi autori come Di Giacomo, Viviani, Eduardo, sul filo ininterrotto di una riflessione caratterizzata da alternanza di immagini e intonazioni. In primo luogo l’amore, cantato in tutte le sue inflessioni, dal tenero all’ironico, dal dolente al comico. Amore per l’amata, ma anche per Napoli, insostituibile universo di sentimenti, passioni, umori, in grado di esercitare un’attrazione e un fascino che è di pochissime città al mondo.