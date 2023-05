Ritorna la "Lunga notte delle chiese", le iniziative nel salernitano

Si terrà il 9 giugno, la "Lunga notte delle chiese": prima notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, cultura, in chiave di riflessione e spiritualità. Organizzato dall’associazione BellunoLaNotte.com, con la collaborazione delle Diocesi partecipanti, l'evento nasce nel 2016 dal progetto già attuato e di successo della “Lange Nacht der Kirchen” che si svolge in Austria e in Alto Adige già da molti anni, coinvolgendo centinaia di chiese contemporaneamente. Per un giorno, dunque, nella splendida cornice delle nostre chiese, saranno proposti programmi culturali, tra musica, visite guidate, mostre, teatro, letture, momenti di riflessione e tanto altro. La collaborazione è con le Diocesi italiane, i loro Vicariati alla Cultura, gli Uffici di Arte Sacra, le Pastorali Giovanili, le molte confessioni religiose. Numerosi, gli eventi proposti durante la Lunga Notte delle Chiese che sono tutti gratuiti e a ingresso libero.

La curiosità

Nel salernitano, in particolare, dalle 9 alle 22 sono previste visite nella Cappella di Santa Filomena a Nocera Superiore e dalle 19 a mezzanotte presso la chiesa Sant'Antonio di Padova a Nocera Inferiore, nell'ambito dei festeggiamenti della solennità di Sant’Antonio, con una mostra provenienti da Padova. C'è ancora tempo per aderire alla Lunga notte delle chiese: Clicca qui https://www.lunganottedellechiese.com/organizzatori/