Luoghi della cultura a Salerno e provincia: si entra gratis a Pasqua e Pasquetta

A Pasqua e Pasquetta si entra gratis nei luoghi della cultura. A Salerno e provincia, ecco i siti dove è possibile recarsi, sotto l'egida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino.

Le info utili

A Salerno, al Complesso Monumentale di San Pietro a Corte, Pasqua e Pasquetta apertura dalle ore 10 alle 18. Martedi chiusura compensativa. A Buccino, museo archeologico nazionale di Volcei "Marcello Gigante": a Pasquetta, apertura dalle ore 9 alle 13.

Info: telefono 0828952404 per prenotazioni visite guidate. A Minori, Villa Romana, Pasqua e Pasquetta apertura dalle 9 alle 19. Per verificare luoghi, orari, tariffe e modalità di visita di tutti luoghi della cultura statali è possibile consultare la seguente pagina del sito del Ministero della Cultura: https://cultura.gov.it/pasqua2022 Per l’accesso ai luoghi della cultura statali, dal 1° aprile 2022, non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche. Alcuni luoghi sono visitabili solo su prenotazione. Il Ministero della Cultura consiglia di consultare i siti dei musei e dei parchi archeologici prima di programmare la visita.