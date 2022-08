Mac fest 2022 - festival della musica, dell'arte e della cultura a Cava/ solo limoni

Il MAC fest di Cava de’ Tirreni (SA) inaugura la sua IV edizione con l’alto patrocinio del Parlamento europeo. Il Festival della Musica, dell’Arte e della Cultura torna in città con un programma variegato e multidisciplinare, per consolidare una tradizione che dal 2019 offre a persone di tutte le età la possibilità di accedere a eventi culturali e di far conoscere le opere di artigianato artistico e intellettuale che animano la regione Campania.



“Solo limoni” è il tema del MAC fest 2022, un atto d’amore per la propria terra, alle porte della Costiera Amalfitana, che riconosce al frutto le proprietà curative, l’asprezza e la nostalgia per il suo gusto tipico. Il limone è stato inserito nella brand identity, sulla copertina della rivista Macchiato e nei suoi racconti. È il simbolo del ricordo per molti giovani costretti a emigrare, al centro delle narrazioni di autori come Montale, Tenco e Gaber.



L’associazione Macass sostiene anche “Invisibili”, il tema scelto per la 52° edizione del Giffoni Film Festival, con cui ha instaurato una collaborazione su più livelli. Nel rivolgersi ai giovani, l’impegno richiesto è duplice: farsi ascoltare e non restare in silenzio, diventare promotori e partecipanti di un cambiamento profondo della società.



Il MAC fest 2022 è realizzato grazie ai main sponsor La Doria, BPER Banca, Di Mauro S.p.a. e con il supporto di Pibiesse, Tremil S.r.l. e WealtHub.



Consulta il programma completo: www.macfest.it/programma