Tutto pronto per il mac fest 2021 a Cava de' Tirreni: ecco il programma

Tante attività in programma, tanti ospiti e novità. Dal 25 luglio al 1 agosto 2021 il MAC fest porterà nella provincia di Salerno nuove occasioni di creatività e partecipazione. Negli scorsi mesi l’associazione Macass ha avviato una consultazione che ha coinvolto circa venticinque persone provenienti da diverse città campane per la scelta del tema, che sarà reso noto nelle prossime settimane. La classica divisione del Festival tra Musica, Arte e Cultura vede la realizzazione sia di momenti suddivisi per ambito che di appuntamenti caratterizzati dalla commistione tra generi e approcci differenti. Salda l’attenzione per i temi d’attualità e il focus sull’elemento fondante della rassegna: la cultura come motore di innovazione sociale per il territorio. Tornano gli appuntamenti tradizionali del Festival. Sono previste le Tavole Rotonde, la Masterclass musicale e i Workshop di Fotografia, Copywriting e Urbanistica. La Mostra d’Arte Collettiva ha raggiunto circa 40 artiste e artisti specializzati in Disegno, Pittura, Scultura, Fotografia, New Media Art. Il Concerto - grande assente nel 2020 - ha già il suo main artist proveniente dalla scena musicale nazionale. Sono aperte le selezioni (scadenza: 30 giugno 2021) per videomaker, registi e amatori del video contest “La 48H”. Il progetto prevede la realizzazione di un prodotto audiovisivo con uno sguardo inedito sulla città, girato e montato in sole quarantotto ore. Per la prima volta il concorso si rivolge anche ad attori e attrici, introducendo il Premio Miglior Interpretazione. Novità della II edizione, la volontà da parte dell’associazione Macass di dedicare il 1° premio a Elvira Coda, prima regista italiana. Il corto vincitore sarà inserito nella programmazione dei Festival partner. Info e regolamento disponibili sul sito. Non mancheranno le novità. Quest’anno arriva Casa MAC: uno spazio di networking, di incontro e racconto. Una programmazione ricca di eventi che fondono insieme moda, editoria, intrattenimento, spettacoli dal vivo e innovazione. Ogni mattina ci sarà una nuova puntata di Radio MAC, il momento radiofonico che vede protagonisti i partner del MAC fest 2021. Verrà presentata l’edizione 1, per la prima volta in presenza, della rivista Macchiato - il magazine di approfondimento edito dall’associazione Macass. L’evento #MACfest2021 è realizzato grazie a una fitta rete di partnership con istituzioni, enti e associazioni attive in Campania, ma non solo, e agli sponsor Saggese Editori, Tremil Srl, La Doria Spa, Grafica Metelliana e BPER. Anche quest’anno, così come già avvenuto nel 2020, il Festival si svolgerà nel rispetto delle normative anti COVID-19: ingressi contingentati, mascherine, misurazione della temperatura e ogni altro provvedimento necessario. Tutte le novità saranno rese note sui canali social Facebook, Instagram e LinkedIn.