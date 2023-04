Madonna delle Galline, gran finale dei festeggiamenti civili: il programma completo

Prezzo non disponibile

Gran finale per la Madonna delle Galline a Pagani. Dopo il grande successo del fine settimana, in cu decine di migliaia di fedeli e visitatori hanno festeggiato in tutto il tragitto della processione e fino a tarda notte.

La conclusione

Oggi la conclusione dei festeggiamenti civili con una bellissima serata di musica e spettacoli. A partire dalle ore 20 in arena Pignataro concerto degli "Assurd", musiche popolari del Sud Italia. A seguire lo spettacolo degli Arteteca e delle "Ninfe della Tammorra".