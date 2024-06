A Capriglia i festeggiamenti per la Madonna delle Grazie: il programma religioso e civile

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 02/07/2024 al 08/07/2024 Orario non disponibile

Dal 2 all'8 luglio 2024, la Parrocchia S. Maria delle Grazie di Capriglia, in provincia di Salerno, ospiterà i solenni festeggiamenti patronali in onore della Madonna delle Grazie. Questo evento annuale rappresenta un momento significativo per la comunità locale, con un programma ricco di cerimonie religiose e attività civili.

Programma religioso

La Novena, che si terrà dal 23 giugno al 1 luglio, inizierà ogni giorno alle ore 18:00 con il Santo Rosario e le Confessioni, seguite dalla Messa e Novena alle 18:30. Il primo luglio, alle ore 18:00, i bambini e gli adulti sono invitati a ritrovarsi al Convento delle Suore per portare un fiore alla Madonna.

La Festa Liturgica del 2 luglio prevede una serie di Messe dalle 6:00 del mattino fino alle 19:30. La giornata sarà caratterizzata dalla tradizionale Infiorata sul sagrato, organizzata dall’Associazione Madre Maria Pia Notari.

Dal 3 al 6 luglio, alle ore 19:00, si terranno il Rosario e le Confessioni, seguiti dalla Messa e Preghiera a Maria alle 19:30. Le ceste verranno consegnate il 6 luglio dalle ore 15:30.

Il 7 luglio, Domenica della Festa, le Messe inizieranno alle ore 6:00 e culmineranno alle 11:00 con la Santa Messa Solenne e la discesa della Madonna dalla nicchia. Successivamente, i bambini saranno posti sotto il Manto di Maria. Alle 18:00, partirà la Tradizionale Processione con la partecipazione di gruppi, associazioni parrocchiali,

autorità civili e militari, e i bambini in maglietta bianca. La processione sarà accompagnata dall'AVIS Sez. Coperchia e dalla Protezione Civile S. Maria delle Grazie. Al termine della processione, ci saranno preghiere, benedizioni e canti.

L'8 luglio alle ore 12:00, si terrà la Tradizionale S. Messa di Ringraziamento.

Programma civile

Il programma civile prevede diversi eventi di intrattenimento serale:

2 luglio, ore 21:00 : Noel RDI Summer Tour

: Noel RDI Summer Tour 6 luglio, ore 21:00 : Ghego e DJ Playatano - 90's FOREVER

: Ghego e DJ Playatano - 90's FOREVER 8 luglio, ore 20:00: Gran Galà dei Bambini - XXXI anno, con premiazione del 1° Torneo S. Maria delle Grazie.

Durante le serate, saranno attivi stand gastronomici con panini della Macelleria Capaccione.

Dal 21 giugno al 5 luglio, inoltre, si terrà il primo torneo di calcetto Santa Maria delle Grazie. L’evento, promosso dalla Parrocchia, si terrà presso il palazzetto dello sport di Capriglia e coinvolgerà ragazzi nati dal 2008 al 2016.

Turni di Animazione

Le attività di animazione inizieranno il 27 giugno con il Gruppo del Panuozzo e la Protezione Civile e continueranno con diverse associazioni e gruppi locali fino al 7 luglio.

27.06 : Gruppo del Panuozzo e Protezione Civile

: Gruppo del Panuozzo e Protezione Civile 28.06 : Ass. Madre Pia Notari

: Ass. Madre Pia Notari 29.06 : AVIS Coperchia e Donatori del Sangue

: AVIS Coperchia e Donatori del Sangue 30.06 : Corale e Comitato Festa

: Corale e Comitato Festa 01.07 : Amministrazione Comunale, Musicapianti, Bambini e Ministranti

: Amministrazione Comunale, Musicapianti, Bambini e Ministranti 03.07 : Figlie di Maria e Devoti di Maria

: Figlie di Maria e Devoti di Maria 04.07 : A.D.P. - con nuovo ingresso

: A.D.P. - con nuovo ingresso 05.07 : Suore e Ausiliari Eucaristici

: Suore e Ausiliari Eucaristici 06.07: Portatori - consegna delle tuniche

I festeggiamenti si concluderanno con un gran concerto bandistico della Città di Salerno e spettacoli pirotecnici a cura della Ditta De Simone.