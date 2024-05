Roccapiemonte, festeggiamenti in onore della Madonna di Loreto: il programma religioso e civile

È tutto pronto per i festeggiamenti in onore della Madonnina di Loreto. Per i fedeli di Roccapiemonte è uno degli appuntamenti più sentiti, che unisce momenti religiosi e di sana socializzazione. Suggestiva la solenne processione della statua di Santa Maria di Loreto per le strade cittadine, sempre attesa la salita verso l’Eremo intitolato alla Madonnina, con la Santa Messa celebrata nella chiesetta e dove i rocchesi (ma non solo…) si recano anche per una gita fatta di preghiere, buon cibo e divertimento. E in serata, con il ritorno in città della statua, la Santa Messa e in conclusione lo spettacolo pirotecnico.



Programma religioso:



Chiesa San Giovanni Battista

- 2- 4 Maggio TRIDUO

ore 18.30 Santo Rosario

Ore 19 Santa Messa

• 3 Maggio

Ore 19.30 Via Crucis sulla strada che conduce all'Eremo

- 5 Maggio

Ore 7.30 Inizio processione

Ore 12.00 Santa Messa all'Eremo

Ore 19.00 Accoglienza della Statua di Santa Maria di Loreto e Santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria del Ponte



Programma civile:



4 maggio - La Banda Musicale di Castel San Giorgio dalle ore 18:00 attraverserà la città in onore di Santa Maria di Loreto;

5 maggio – ore 16:00 presso l’Eremo di Santa Maria di Loreto appuntamento musicale con Manù Squillante grazie all'inserimento nel progetto Campania Divina, con finanziamento Regionale;

5 maggio – ore 21:30 circa, ritorno della Processione dall’Eremo e spettacolo pirotecnico in Piazza Zanardelli.

Si invita la comunità ad accogliere l’immagine in processione con palloncini bianchi e azzurri e coperte.