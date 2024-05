"Maggio in Festa - Sognando l'Estate": a Capitignano divertimento assicurato per grandi e piccini

Il 18 maggio, alle ore 15:30, si terrà a Capitignano, in Piazza Giovanni Paolo II, l'evento "Maggio in Festa - Sognando l'Estate". L'iniziativa, organizzata dall'Associazione San Martino e dall'Unità Pastorale di Giffoni Sei Casali, è patrocinata dal Comune di Giffoni Sei Casali.

L'evento

L'evento prevede diverse attività ricreative e di intrattenimento, pensate per coinvolgere tutta la famiglia. Tra le attrazioni ci saranno bowling, scivolo e tiro a segno gonfiabili, offrendo un'opportunità di divertimento per i più piccoli. Per i golosi, sarà disponibile un buffet e zucchero filato. Il programma dell'evento include spettacoli di bolle, di magia e momenti musicali per allietare il pubblico. Inoltre, l'evento è organizzato in collaborazione con la Ludoteca Play House 2.0 Sala Feste.