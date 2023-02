Magolandia approda al Castello Arechi: 80 minuti immersi nella saga fantasy più amata

Il Castello Arechi, il 25 marzo, ospiterà Magolandia, una nuova concezione di intrattenimento che condurrà grandi e piccini in una saga fantasy, ricca di personaggi ed attività. Experienze.it, in collaborazione con la Compagnia San Giorgio e il Drago, organizza la manifestazione che durerà 80 minuti per ogni turno, tra magiche lezioni ed esperienze didattiche all’interno del Castello. Cappello Parlante accoglierà e smisterà gli ospiti, dopodiché, grazie ai professori della Compagnia San Giorgio e il Drago, sarà possibile seguire le lezioni di incantesimi, pozioni, divinazione e, in chiusura, gli studenti si sfideranno contro dissenatori per la vittoria finale contro colui che non può essere nominato. Per info e biglietti>>>Clicca qui

Magolandia è un raduno di fans di Harry Potter. Tale raduno non è avvallato ne' è in alcun modo supportato direttamente o indirettamente da Warner Bros Entertainment, gli editori dei libri di Harry Potter, J. K. Rowling ed i loro rappresentanti. Ogni immagine o nome usato, sono usati solo per scopi di informazione. Harry Potter, i personaggi, i nomi, sono tutelati da marchi e o da diritti d'autore della Warner Bros Entertainment, Inc.Harry Potter Publishing Rights e (c) JKR.àà