Il carnevale maiorese torna con la "Spring Edition"

Il carnevale maiorese torna per la "Spring edition". L'appuntamento è dal 6 al 14 maggio a Maiori.

Il primo weekend

Il primo fine settimana della "Spring edition" comincerà il 6 maggio alle 19 presso l'anfiteatro del porto turistico con l'esposizione dei carri allegorici. Il 7 maggio si partirà alle 11 con l'esposizione dei carri e si proseguirà alle 16.30 con la sfilata. Alle 20.30 chiuderà l'esibizione dei gruppi di ballo presso l'anfiteatro del porto turistico. Per le date di sfilata sarà possibile viaggiare con Travelmar che per le date di sfilata ha aggiunto una corsa di ritorno in più alle 20.30 dal porto turistico di Maiori. Convenzioni per gruppi e riduzioni per i bimbi.