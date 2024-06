Un'estate tutta da vivere a Maiori: il cartellone degli eventi

La città di Maiori si prepara a vivere un'estate ricca di eventi culturali, spettacoli musicali e intrattenimento per tutte le età, dal 30 giugno fino al mese di settembre. Oltre 60 eventi, 4 mostre d’arte a Palazzo Mezzacapo, una delle quali con opere provenienti direttamente dalla Biennale di Venezia, e il Teatro del Mare che torna più grande con 520 posti ad accogliere eventi e rassegne come Maiori Jazz & More con Fabrizio Bosso, Tullio De Piscopo, Stefano Di Battista. Gli eventi, gratuiti, possono essere prenotati su Eventbrite per scegliere il proprio posto garantito, ma la prenotazione non è obbligatoria.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Capone ha varato un ampio programma di eventi. “Abbiamo fatto un grande lavoro - dice il primo cittadino - grazie al quale Maiori è pronta ad accogliere con più appuntamenti ogni settimana, a volte nell’arco della stessa giornata, i nostri concittadini e i visitatori. L’anno scorso abbiamo avuto la conferma che la certezza di trovare eventi in maniera fissa e scadenzata ha attirato un gran numero di persone. Continuiamo su questa strada per consolidare il punto di riferimento che ormai è la nostra città non solo per gli eventi musicali e leggeri, ma anche per gli appuntamenti culturali. Da un lato abbiamo il Teatro del Mare che sarà tempio della musica, delle belle serate a due passi dal mare, dall’altro lato abbiamo Palazzo Mezzacapo che si conferma luogo di mostre nazionali.”

I capisaldi del programma sono articolati sulla base delle rassegne: Maiori Jazz & More, Maiori Danza, che porterà in scena il 20 luglio l’étoile Anbeta Toromani, ballerina classica proveniente dalla scuola di Amici, l’Amalfi Coast Music Festival con i suoi concerti di musica classica e da camera e le mostre nello storico Palazzo Mezzacapo, che con i suoi saloni storici si conferma polo destinato alla cultura.

Sicuramente tra gli appuntamenti più di rilievo c’è la rassegna jazz che partirà al Teatro del Mare il 15 luglio con il tributo “Un’Orchestra per Pino Daniele”, che vedrà sul palco Tullio De Piscopo con Gigi De Rienzo, storico bassista di Pino Daniele. Il 21 luglio i Discede con Carlo Faiello in “A tamburo battente” declineranno il “More” musicale che per questa edizione si abbina al nome di “Maiori Jazz”. Il 24 luglio altro appuntamento d’eccezione: Stefano Di Battista Quartet con Nicky Nicolai in “Morricone Stories – Mille bolle blu”. Il 30 luglio il Mario Rosini Trio con Fabrizio Bosso colmerà il teatro accanto al mare delle note di “Una canzone intorno al mondo”. Chiusura il 2 agosto con l’omaggio “Astor Piazzolla Stories” di Tania Di Giorgio. Tutti gli appuntamenti cominceranno alle 21.00, saranno a partecipazione gratuita e i link di prenotazione a Eventbrite saranno resi noti attraverso i canali social del Comune di Maiori.

Il Teatro del Mare, il più grande del suo genere in Costiera, ospiterà anche la nuova edizione di Maiori Danza, al via il 7 luglio e che avrà il suo gran finale il 20 luglio con l’étoile di danza classica che ha calcato il palco di Amici Anbeta Toromani, protagonista dello spettacolo Preludes con i ballerini Alessandro Macario, Amilcar Gonzales e la pianista Sofi Vasheruk. Siccome la danza è un sogno che comincia da piccoli a costo di grandi sacrifici, gli altri appuntamenti di Maiori Danza vedranno protagoniste le scuole del territorio, per dare ai piccoli danzatori della Costiera la possibilità di calcare le stesse tavole di una étoile.

Non mancheranno momenti di divertimento il 28 luglio con Paolo Caiazzo in “Boomer – un papà sul sofà”.

Nell’attesa che il cuore di luglio si scaldi con le serate musicali, a Maiori l’estate parte con le mostre d’arte. Dal 30 giugno al 4 agosto sarà possibile visitare a Palazzo Mezzacapo la XVI edizione di “Arte nel Palazzo”, l’ormai consolidata rassegna curata da Angelo Criscuoli, che offre ai visitatori della Costiera Amalfitana un’imperdibile selezione di opere uniche di alcuni tra i più seguiti ed apprezzati artisti italiani. Le sale superiori ed il salone affrescato di Palazzo Mezzacapo ospiteranno oltre 50 capolavori di 14 artisti noti a collezionisti ed appassionati d’arte per i loro straordinari stili e linguaggi contemporanei. La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 19.30 alle 23.30, con ingresso gratuito. Ad agosto, ci sarà poi un altro appuntamento clou, con opere provenienti direttamente dagli spazi della Biennale di Venezia. Dal 10 agosto al 10 ottobre a Palazzo Mezzacapo, nei saloni e negli storici giardini con le fontane a forma di Croce d’Amalfi, sarà ospitata la “La Biennalina. Dialoghi Spaziali” a cura di Michele Citro, un dialogo artistico che sarà intessuto esponendo opere di alcuni dei maggiori e più interessanti artisti del panorama internazionale provenienti direttamente dagli spazi della Biennale di Venezia.

Dal 1° luglio al 4 agosto nei giardini del Palazzo, nel locale destinato alle mostre, ci sarà anche l’esposizione di Giuseppe Palermo in “Confine” mentre dal 5 agosto all’8 settembre sarà Costierarte ad intessere un dialogo artistico con la Divina. Alle mostre d’arte si affiancherà un lungo programma di appuntamenti di musica da camera e musica classica presso i giardini di Palazzo Mezzacapo. Questo connubio tra arte e musica prende il nome di “Mezzacapo Art e Music”, e vedrà i primi due appuntamenti musicali lunedì 1° luglio 2024 alle ore 21.00 con “Le corti del barocco” Duo Rosario Laino, violino e Dario Orabona, violoncello, a cura dell’Associazione Il Tempio di Apollo. Secondo appuntamento il 4 luglio alle 21.00 con “U.S.A. Independence Day Concert” a cura dell’Associazione Amalfi Coast Music Festival, al quale seguirà un fitto calendario di appuntamenti che troveranno ospitalità negli storici giardini.

Come da consuetudine, non mancheranno poi gli appuntamenti di alta qualità per i bambini con il Children Festival, al via l’8 luglio al Teatro del Mare con “Il Mago di Oz” a cura di TFU Perugia e teatro Bertolt Brecht di Formia; il 22 luglio appuntamento successivo con “Nando e Maila in Sconcerto d’Amore” a cura della compagnia Nando e Maila ETS, compagnia riconosciuta e supportata dal Ministero della Cultura; il 31 luglio “La Bella e la Bestia” a cura della Compagnia I Guardiani dell’Oca di Chieti. In tutti i casi si tratta di compagnie nazionali specializzate in eventi con linguaggi specifici, dedicati ai bambini.

Il sindaco di Maiori Antonio Capone conclude: “Il nostro invito a vivere la bellezza di Maiori è quello più cortese, è fatto con la buona musica, con il teatro, con l’arte. Aggiungiamo bellezza culturale alla bellezza naturale della Costiera, perché anche questa estate sia indimenticabile.”

Gli appuntamenti

1° luglio 2024: Giardini Villa Comunale ore 21.00 - “Le corti del barocco” Duo Rosario Laino, violino e Dario Orabona, violoncello, a cura dell’Associazione Il Tempio di Apollo.

4 luglio: Giardini Villa Comunale ore 21.00 - U.S.A. Independence Day Concert, a cura dell’Associazione Amalfi Coast Music Festival.

5 luglio: Anfiteatro Porto turistico ore 20.00 - Saggio di fine accademico “Next destination” dell’ASD Ritmica Angels.

6 luglio: Piazzetta S. Pietro ore 21.00 - Mario Clarizia show con la partecipazione di Mario Conte direttamente dal Castello delle cerimonie.

7 luglio: Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo ore 21.00 - Conferenza del prof. Massimo Salotti “Mettiamoci all’Opera - 1924/2024 Buon anno, Maestro!”

Teatro del mare ore 20.30 - Maiori Danza - Saggio Spettacolo di fine anno, a cura del Centro Danza di Patrizia Scarpati & Carmen Perrelli.

8 luglio: Teatro del Mare ore 21.15 - Children Festival “Il Mago di Oz”, a cura di TFU Perugia/Teatro Bertolt Brecht Formia.

Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo ore 21.00 - Young Artist Concert series, a cura dell’Associazione Amalfi Coast Music Festival.

9 luglio: Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo ore 21.00 - “Caro Giacomo a me Sembran tutti matti” – centenario pucciniano, Concerto con Massimo Salotti, pianoforte, Salvatore Dell’Isola, clarinetto e Brunella Caputo, voce recitante, a cura dell’Associazione Il Tempio di Apollo.

10 luglio: Giardini Villa Comunale ore 21.00 - Young Artist Concert series, a cura dell’Associazione Amalfi Coast Music Festival.

Teatro del Mare ore 20.30 - Maiori Danza – “Puntiamo in alto”, a cura di A.S.D. Dancing in the Moonlight.

11 luglio: Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo ore 21.00 - Concerto “Suites e Danze a Quattro Mani”, con Sara Cianciullo, pianoforte ed Helga Anna Pisapia, pianoforte, a cura dell’Associazione Il Tempio di Apollo.

12 luglio: Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo ore 17.30 - Young Artist Concert series, a cura dell’Associazione Amalfi Coast Music Festival.

Anfiteatro Porto turistico ore 20.00 - Ventesimo saggio di fine anno accademico a cura dell’ASD Ritmica Granata.

15 luglio: Teatro del Mare ore 21.30 - Maiori Jazz & more - Un’orchestra per Pino Daniele, per voci, solisti, pianoforte & orchestra con Tullio De Piscopo e Gigi Di Rienzo. Evento gratuito – prenotazione su eventbrite.it.

16 luglio: Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo ore 17.30 - Young Artist Concert series, a cura dell’Associazione Amalfi Coast Music Festival.

Giardini Villa Comunale ore 19.30 - Concerto di Tania di Giorgio, a cura dell’Associazione Menotti’s.

17 luglio: Teatro del Mare ore 20.30 - Maiori Danza – “Una Notte da Oscar”, a cura di A.S.D. Accademia Sleeping Beauty.

18 luglio: Giardini Villa Comunale ore 21.00 - Panarmonia & friends, Concerto del Clarinet Ensemble Panarmònia "G. De Falco", a cura dell’Associazione Il Tempio di Apollo.

19 luglio: Giardini Villa Comunale ore 21.00 - Roberto Ruocco in “Note al cinematografo”.

20 luglio: Teatro del Mare ore 21.30 - Maiori Danza - “Preludes” con Anbeta Toromani, Alessandro Macario, Amilcar Gonzales ballerini e Sofi Vasheruk al pianoforte. Ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite.it.

21 luglio: Teatro del Mare ore 21.30 - Maiori Jazz & more – “A tamburo battente”, Concerto di musica popolare con “I Discede” e la partecipazione straordinaria di Carlo Faiello. Ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite.it.

22 luglio: Teatro del Mare ore 21.15 - Children Festival - Nando & Maila in "Sconcerto d'amore" – spettacolo di circo teatro, a cura dell’Associazione culturale Compagnia Nando e Maila ETS.

23 luglio: Chiesa di S. Giacomo ore 21.00 - Il Concerto della Vigilia “Magnificat”, con Maria Ronca, clarinetto, Marta Imparato, clarinetto basso, Chiara Donnarumma e Iolanda Fiorillo, piano, Antonella Ronca, voce, a cura dell’Associazione Il Tempio di Apollo.

24 luglio: Teatro del Mare ore 21.30 - Maiori Jazz & more - “Morricone Stories, Mille Bolle Blu”, con Stefano Di Battista Quartet feat Nicki Nicolai. Ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite.it.

25 luglio: Teatro del Mare ore 21.30 - Un’emozione per sempre - cover band Eros Ramazzotti. Info ticket: 3391268882.

26 luglio: Teatro del Mare ore 21.30 - Nico Desideri “Generazioni Tour” ospite da Made in Sud Alessandro Bolide. Info ticket: 3391268882.

27 luglio: Giardini Villa Comunale - Presentazione libro “Quando mi chiamavano frocio” di Raffaela Vallese.

Teatro del Mare ore 21.30 - Diego Sanchez in “Omaggio a Massimo Ranieri – Tutte donne insieme a me” con orchestra e corpo di ballo. Info ticket: 3391268882.

28 luglio: Teatro del Mare ore 21.30 - Paolo Caiazzo in “BOOMER – un papà sul sofà” con Nicola Pavese e Daniele Ciniglio. Info ticket: 3391268882.

29 luglio: Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo ore 17.30 - Young Artist Concert series, a cura dell’Associazione Amalfi Coast Music Festival.

Giardini Villa Comunale ore 21.00 - Un Bel Da Dire Spettacolo Sui Più Grandi Autori Di Aforismi Della Storia, con Massimo Bassi, voce recitante e Michela Ruggiero, pianoforte, a cura dell’Associazione Il Tempio di Apollo.

30 luglio: Teatro del Mare ore 21.30 - Maiori Jazz & more – “Una canzone intorno al mondo”, Mario Rosini Trio feat Fabrizio Bosso. Ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite.it.

31 luglio: Teatro del Mare ore 21.15 - Children Festival “La bella e la bestia”, a cura de “I guardiani dell'oca” – Chieti.

1 agosto: Giardini Villa Comunale ore 21.00 - Spettacolo musicale con i Vintage Lovers, a cura dell’Associazione Il Tempio di Apollo.

2 agosto: Teatro del Mare ore 21.30 - Maiori Jazz & more – Astor Piazzolla Stories, Concerto per pianoforte, chitarra, fisarmonica, batteria e percussioni con la partecipazione straordinaria del soprano Tania Di Giorgio, a cura della Menotti’s Art Accademy. Ingresso gratuito.

Giardini Villa Comunale ore 21.00 - Universi Paralleli dell’Orchestra Giovanile Mediterranea di Sassofoni diretta da Silvio Rossomando, a cura dell’Associazione Il Tempio di Apollo.

3 agosto: Teatro del Mare ore 20.00 - Evento Cosplay, a cura dell’Associazione Major Fun Amalficoast.

4 agosto: Teatro del Mare ore 21.30 - Ciro Ceruti in “Shit Life – vita da attore”. Info ticket: 3391268882.

Giardini Villa Comunale ore 21.00 - Concerto “Ispirazioni: dal Barocco ai giorni nostri” con il duo Umberto Pannullo, flauto traverso e Salvatore Bellopede, chitarra, a cura dell’Associazione Il Tempio di Apollo.

5 agosto: Centro storico ore 18.30 - Corsa del quadro.

Frazione Ponteprimario ore 20.30 - Mario Clarizia show.

Teatro del Mare ore 21.30 - Miss Gocce di stelle - sfilata.

6 agosto: Giardini Villa Comunale ore 21.30 - Roberto Ruocco in “Note al Cinematografo”.

7 agosto: Giardini Villa Comunale ore 21.00 - Non Solo Tango - Concerto per fisarmonica solista con Armando Rizzo.

8 agosto: Porto turistico ore 20.30 - “Aspettando San Lorenzo” a cura dell’Associazione Clever Stars.

11 agosto: Piazzetta frazione Erchie - Mario Clarizia show.

14 agosto: Piazzetta fraz. Erchie ore 21.30 - Lorenza Marmo & Capri band, con Enzo Fischetti da “Made in sud”.

Porto turistico ore 23.00 - Capodanno d’estate, a cura dell’associazione Amalficoast Nightlife.

19 agosto: Porto turistico ore 21.30 - Ibiza Live Time Official Party.