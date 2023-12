"Makke'art" a Contursi Terme: un'esplosione di creatività dal 15 al 17 dicembre

Contursi Terme si prepara ad accogliere un evento straordinario che unisce arte, artigianato e l'incanto delle festività: MAKKE'ART. Organizzato in collaborazione con il Comune di Contursi, l'evento si terrà dal 15 al 17 Dicembre, trasformando il centro della città in un luogo unico dove l'arte prende vita e le tradizioni si fondono in un'atmosfera incantata.

Celebrazione dell'Arte e dell'Artigianato Locale

MAKKE'ART offre un'opportunità unica di immergersi nell'arte e nell'artigianato di alta qualità, mettendo in mostra il talento locale in un contesto vibrante e coinvolgente.

Divertimento e Spettacolo per Tutta la Famiglia

L'evento non è solo una vetrina artistica, ma anche un concentrato di divertimento. Dai maestosi spettacoli di Circo Crusco alla magia del Tango & Street Milonga, dalla suggestiva danza aerea alla travolgente danza di fuoco, il programma offre intrattenimento per tutte le età.



Cibo, Bevande e Atmosfera Festosa

I visitatori potranno deliziarsi con un cooking show, assaporare vin brulé e birra artigianale mentre si godono le esibizioni di trampolieri, sputafuoco, mimi, caricaturisti e tanto altro. Un'atmosfera festosa con live music e DJ set completerà l'esperienza.

Dove l'Arte, la Tradizione e la Comunità si Incontrano

MAKKE'ART è più di un semplice evento: è un luogo in cui l'arte si fonde con la tradizione e la comunità. Unisciti a noi e scopri la vera magia del Natale attraverso i Mercatini Itineranti d’Arte Popolare.



Per ulteriori dettagli sull'evento, visitare la Pagina Social.