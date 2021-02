"La grande fuga": giovani youtuber al lavoro, recensioni e libri in palio con Marcovaldo

Durante il mese di febbraio i Mangialibri del gruppo 10-12 anni si cimenteranno con un contest molto particolare. Il tema è il seguentre: "Scopri lo youtuber letterario che c'è in te". L'iniziativa, promossa dalla libreria Marcovaldo di Cava de' Tirreni, prevede la lettura collettiva de "La grande fuga" di Ulf Stark (Iperborea). L'evento on line si terrà il 28 febbraio alle ore 18.

I dettagli

Occorre passare in libreria per ritirare la busta chiusa con le domande misteriose della signora Claudia alle quali bisognerà rispondere.

A questo punto, accendere la videocamera. I partecipanti dovranno girare una video-recensione del libro, rispondendo alle domande segrete e raccontando a un amico virtuale perché il libro andrebbe letto (o non letto). Il più convincente di tutti a giudizio insindacabile della libraia vincerà due libri a scelta dagli scaffali di Marcovaldo. Appena sarà possibile, è prevista anche una lettura in cortile. Per partecipare basta prenotare la propria copia e acquistarla da Marcovaldo. Possibile farlo, se distanti, anche con il servizio Bookdealer. Per info, telefonare al numero 3284163102.