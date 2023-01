A gennaio la seconda parte della Maratona Pasolini: il programma completo

Sono quattro gli appuntamenti della seconda parte della maratona dedicata a Pasolini, ideata ed organizzata da Icra Project (Centro Internazionale di Ricerca sull’Attore) diretto da Michele Monetta e Lina Salvatore e riconosciuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania.

Il programma

Il primo appuntamento è previsto il 10 gennaio al Piccolo Teatro Porta Catena, alle ore 20.30, con “Parole Corsare” di e con Vincenzo Pirrotta, il titolo è preso in prestito da Pasolini stesso, che definì corsari i suoi scritti per il Corriere della Sera. Il secondo incontro è fissato per l’11 gennaio, alle ore 18.30, al Teatro Nuovo di Salerno con “Il Cinema di Pasolini”: ne discutono Alfonso Amendola (docente Università di Salerno) e Pasquale De Cristofaro (docente Liceo Sperimentale Teatrale Sabatini Menna di Salerno). Il 22 gennaio ci si sposterà al Teatro Mascheranova di Pontecagnano Faiano, alle ore 19, con la replica della Suite teatrale, movimento n.1: Infanzia Greca con Gianni Garrera, Lina Salvatore, Michele Monetta, Gabriele Bacco, Lorenzo Marino. Azione scenica concepita con letture, musica dal vivo (chitarra e percussioni) e canto: il racconto dell'avventura intellettuale di Pasolini nel suo rapporto con la Grecia antica e con il Cristianesimo. Conclusione prevista alla Sala Pasolini di Salerno il 23 gennaio alle ore 18 con il Premio “Una vita per il Teatro: Premio Carmine Giannella, II edizione”. Alla presenza delle autorità cittadine saranno premiati l’attrice Francesca Benedetti e l’autore-attore Peppe Lanzetta.