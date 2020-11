Il libro è resilienza: Marcovaldo invita le famiglie a prenotarsi

"La libreria è aperta". Comincia così l'avviso di Marcovaldo ai lettori e non era scontato, al tempo del Covid. I libri ed i giocattoli sono ritenuti beni di prima necessità "e quindi - precisano dalla libreria di Cava de' Tirreni - resteremo regolarmente aperti con gli orari 10-13 e 17-19, fino a nuovo ordine fino a nuovo ordine.

I dettagli

Per visitarla, occorre ovviamente l'autocertificazione, nel rispetto del Dpcm. "Basterà autocertificare che vi state spostando per acquistare beni necessari. Ma se preferite potete acquistare comodamente libri e giochi da casa: scriveteci, su Whatsapp al numero telefonico 3284163102 e vi invieremo foto e video di tutti gli articoli di vostro interesse e vi daremo consigli", aggiungono i responsabili della libreria. Saranno frequenti, di pomeriggio alle ore 18, anche i collegamenti in diretta dalla libreria "per due chiacchiere e qualche lettura per tenerci compagnia".