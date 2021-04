Marcovaldo libreria: bolle e libri per bambini, è tutto pronto

La testa leggera e libera: come una bolla di sapone. Ecco l'idea e nello stesso tempo il tema proposti dalla libreria Marcovaldo di Cava de' Tirreni per questo weekend di sospirata ripartenza. "Verrà a trovarci una vecchia amica: la nostra Lula con tutto il suo bollificio", annunciano gli organizzatori, a beneficio dei bambini.

I dettagli

Si comincia il 2 maggio, nel pomeriggio per tre turni a numero limitato di bambini e tante sorprese:bolle itineranti lungo Corso Umberto I, lettura animata di storie di speranza e leggerezza, spettacolo di bolle di sapone, bubble talk- una chiacchierata con Lula la regina delle bolle. I bambini proveranno gli strumenti del bollificio e verranno rinchiusi in una bolla: appuntamento ogni ora per tre turni, dalle 16 alle 18, per consentire di mantenere i posti limitati. Tutte le attività si svolgeranno nel cortile esterno. Costo 12 euro.

Indispensabile la prenotazione via whatsapp al numero telefonico 3284163102.