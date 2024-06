Positano, al via la XXXII edizione della rassegna letteraria "Mare, Sole e Cultura"

In occasione del centenario della morte di Franz Kafka, “Mare, Sole e Cultura” la storica rassegna letteraria di Positano, dedica la sua XXXII edizione alle “Metamorfosi”. Se è vero infatti, come afferma uno dei principali esponenti del modernismo, che “il momento decisivo dell’evoluzione umana è permanente”, la rassegna, che torna a Positano dal 14 giugno al 12 luglio 2024, ha deciso di indagare in questa permanenza i processi di trasformazione e le inquietudini del nostro tempo, sottolineando la complessità del costante conflitto tra l’essere e l’esistere, l’empatia e il pregiudizio, mondo interiore e esteriore.

A tagliare il nastro della XXXII edizione della rassegna, organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori, il Comune di Positano, la Camera di Commercio di Salerno e la Fondazione Carisal, l’editorialista del Corriere della Sera e curatore della collana “I Meridiani”, Alessandro Piperno, autore di “Aria dei famiglia” (Mondadori) che venerdì 14 giugno (ore 21 -Palazzo Murat) tratteggerà i chiaroscuri dell’esistenza umana nel corso una serata dal tema “Destini ineluttabili”.

Saluti del Sindaco di Positano, Giuseppe Guida.

La serata ospiterà la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale di Giornalismo Civile. Il premio, presieduto da Arturo Martorelli e conferito dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, è assegnato ai giornalisti e ai personaggi che si sono distinti per l’impegno profuso nella tutela dei diritti civili, nelle inchieste e nel coraggioso sostegno dei valori sociali.

Possono il passato, il presente e il futuro convergere in un unico tutto? Quanti sono gli ostacoli da superare per raggiungere il proprio sogno? Giovedì 20 giugno (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) Alessandra Celentano, da oltre vent’anni insegnante di danza classica e coreografa del programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi, e autrice del volume Chiamatemi maestra (Mondadori), con l’onestà che la contraddistingue, ripercorrerà i momenti importanti della sua storia personale e professionale. La rassegna prosegue giovedì 27 giugno (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) con Luca Bianchini, autore de Il cuore è uno zingaro (Mondadori), che torna a intrattenere i suoi lettori con una nuova spassosa commedia gialla.

Giovedì 4 luglio (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) la content creator Valentina Ghetti, una delle booktoker più seguite in Italia e autrice di Aura(Mondadori), delineerà la storia di un ritorno a casa, di un destino apparentemente segnato contro cui battersi, del bisogno di scappare per ritrovarsi e dell’importanza di combattere con tutte le forze per ciò che si crede giusto. Come funziona il sistema politico italiano? Chi decide il futuro del nostro paese? Mercoledì 10 luglio (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) Carlo Cottarelli, economista e direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, autore del volume Dentro il palazzo (Mondadori) offrirà una sincera fotografia delle nostre istituzioni, immaginando come potranno evolversi la politica e l’economia italiana ed europea se proseguono le tendenze attuali, compresa la riforma costituzionale sul premierato.

Con la partecipazione di Roberto Napoletano, direttore de “Il Mattino”.

Un “Viaggio nell’ignoto” tra scienza e misticismo chiude la XXXII edizione della rassegna di Positano. Perché un cristallo dovrebbe riuscire a interagire con il corpo di un essere vivente al punto da rilevare alterazioni fisiche impercettibili? Solo effetto placebo? Oppure c’è qualcosa di più? Venerdì 12 luglio (ore 20 – Piazza Flavio Gioia) Daniele Bossari autore di Cristallo (Mondadori) indagherà la verità sui poteri delle pietre.

Gli incontri sono aperti al pubblico.