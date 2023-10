Indirizzo non disponibile

Praiano

Marea Art Project aderisce alla 19esima Giornata del Contemporaneo, un evento promosso da AMACI Musei con il sostegno della Direzione Generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura, e con la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che dal 2005 porta l’arte contemporanea al grande pubblico.

L'appuntamento

Sabato 7 ottobre, in collaborazione con la LeWitt Collection, Marea Art Project aprirà le porte di Casa L’Orto a Praiano per accompagnare l? ospiti in una visita guidata della casa, dei Wall Drawings custoditi al suo interno e degli antichi terrazzamenti e orti biologici che circondano l’area.

Durante la giornata, Marea Art Project illustrerà il percorso dell? artist? coinvolt? durante le residenze artistiche e i lavori nati durante i primi due anni di attività.

Visita Casa L’Orto, Praiano (Costiera amalfitana)

Inglese: 10:00 - 11:00 > Prenota qui https://bit.ly/ENG-VisitatSolLeWitthouse

Italiano: 16:00 - 17:00 > Prenota qui https://bit.ly/ITA-Visita-casa-SolLeWitt

Evento gratuito.

Prenotazione obbligatoria.