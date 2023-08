martedì 15 agosto erminio sinni & "nostalgia 90" @rocce rosse dinner & show

IL FERRAGOSTO targato Rocce Rosse Spiaggia del Lloyd's Baia Hotel. Una cena sotto le stelle accompagnata da uno spettacolo mozzafiato,questa è la nostra DinnerShow alle ROCCE ROSSE (Spiaggia del Lloyd's Baia Hotel).

Si Inizia con l'esclusiva cena spettacolo con ballerini, animazione e cantanti.



SPECIAL LIVE SHOW

*ERMINIO SINNI*



La prenotazione è obbligatoria

Cena alla carta (spesa minima 30?)



Prenotazioni : 3450926046



A seguire l'organizzazione presenta "NOSTALGIA 90" il party anni 90 per eccellenza,una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione a tema, allestimenti anni 90, scenografia, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90,Gadgets, effetti speciali. Una serata all'insegna della grande musica, dei brani indimenticabili da cantare, i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio magico. Un evento unico nel suo genere, tutti i successi degli anni 90.

Per una notte sali a bordo della macchina del tempo, fai un tuffo nel passato e lasciati rapire dai ritmi frenetici di Haddaway, Robert Miles, Snap!, Scatman, La Bouche, Corona, Prezioso, Molella, Gala, Aqua, Soundlovers, Eiffel 65, Gigi D?Agostino, Gabry Ponte, Vengaboys e tante altre. A partire dalle ore 21 si terrà la cena-spettacolo durante la quale si potrà godere della gastronomia di PRIMA CLASSE sorseggiando ottimi drink e gustando piatti davvero prelibati. Ingresso su prenotazione, tavolo cena e champagneria.



Tavoli champagneria 25? a persona comulabili in bottiglie.



Botteghino:

Ingresso uomo 20? con drink

Ingresso donna 10? con drink



Per Informazioni e Prenotazioni : 3450926046





Gallery

Rocce Rosse presso Spiaggia del Lloyd's Baia Hotel di Salerno Via Ligea 84122 Salerno