Al Premio Charlot una serata dedicata a Massimo Troisi: gli ospiti e il programma

Il Premio Charlot, domani 23 luglio, alle ore 21.30, all'Arena del Mare di Salerno, festeggerà con il pubblico i 70 anni di Massimo Troisi, l'indimenticato attore e regista, che ci ha lasciato troppo presto, ma che vive e vivrà per sempre nei cuori e nella mente di tutti. Una serata dove le emozioni non mancheranno, come non mancheranno le risate, quelle stesse che Troisi ci ha regalato e ci regala ancora ogni volta che riguardiamo un suo film.

Gli ospiti

Sul palco saliranno la produttrice del film di Anna Pavignano (compagna e sceneggiatrice di Massimo Troisi) "Da domani mi alzo tardi" Barbara Di Mattia (menzione speciale), poi Giorgio Zinno (menzione speciale) sindaco di San Giorgio a Cremano, il comune dove Massimo è nato e cresciuto, ed ancora il regista e autore, nonchè nipote di Troisi Stefano Veneruso (Premio Charlot Libro) autore del libro "Il mio verbo preferito è evitare" edito dalla Rizzoli, ed Annamaria Troisi, sorella di Massimo. A lei il patron Claudio Tortora consegnerà la statuetta in ceramica raffigurante Charlie Chaplin "Per Massimo". Ma gli ospiti della serata saranno molti altri, infatti ci saranno anche il regista e attore Corrado Ardone, Massimo Peluso e Simona Tammaro (a loro sarà consegnato il Premio Charlot speciale cinema per il film "Tempi Supplementari") e poi ancora Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra protagonisti dello spettacolo teatrale "Mettici la mano" (Premio Charlot Teatro). Nella seconda parte della serata si riderà con un amico del Premio Charlot, Peppe Iodice che presenta il suo nuovissimo spettacolo "Peppyssimo"