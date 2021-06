L'accademia il suono dell'arte ospita il masterclass di videoscrittura musicale

Orario non disponibile

Quando Dal 02/07/2021 al 04/07/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dal 2 al 4 luglio, l'Accademia Il suono dell'arte, a Pellezzano, ospiterà il masterclass di videoscrittura musicale con Sibelius, il più grande software di notazione spiegato dal Copista del Festival di Sanremo, Mario Dennetta.

Il programma



La finalità del corso è la conoscenza approfondita delle tecniche relative alla scrittura musicale, mediante l’utilizzo di un software di notazione musicale (Sibelius), per poter copiare trascrivere e arrangiare musica al computer. Tutti i partecipanti dovranno avere conoscenze musicali ed essere muniti di computer proprio con all’interno il software di scrittura Sibelius (versione 7 o seguenti), tastiera alfanumerica e tastiera MIDI. Al corsista, una volta concluso il corso, verrà garantita un’assistenza telefonica della durata di sei mesi, agli alunni meritevoli sarà offerta la possibilità di affiancare il lavoro da copista in produzioni teatrali e televisive. Il corso è rivolto a professionisti della musica di vario tipo: compositori, arrangiatori, trascrittori, copisti, studenti, insegnanti e altri operatori del settore che desiderino fare uso di un programma professionale per la scrittura musicale digitale. Sarà rilasciato attestato formativo.

Info ed iscrizioni https://www.ilsuonodellarte.it/aisda/masterclass-videoscrittura-sibelius/