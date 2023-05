Al Centro Commerciale Maximall arriva Matteo Paolillo

Musica e intrattenimento per gli ospiti del Maximall Pontecagnano, ma anche la possibilità di incontrare dal vivo i propri beniamini nell’ambito di esclusivi firmacopie. Al Centro Commerciale icona dello shopping di Salerno e non solo, la primavera si accende con la voce di Matteo Paolillo, amatissimo interprete della serie “Mare Fuori”.

L'appuntamento

Proprio con Paolillo, sabato 27 maggio (ore 17.00), prende il via una serie di appuntamenti imperdibili che andranno avanti sino a giugno inoltrato. Sulla cresta dell’onda per i suoi successi teatrali e televisivi, al Maximall Pontecagnano l’attore e interprete incontrerà i fan e firmerà per loro le copie del suo nuovo album “Come Te”. Un evento atteso dallo stesso artista che in una sua storia social ha parlato della voglia di tornare, tra una pausa ed un’altra dal set, nella sua amata città di Salerno e incontrare il pubblico di casa. Partecipare all’evento è semplice, i firmacopie sono tutti in collaborazione con Mondadori Book Store e si svolgeranno in piazza Maximall. Gli eventi saranno tutti gratuiti ma, per conquistare un prezioso pass, sarà necessario essere in possesso del CD.