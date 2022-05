Maximall, un pomeriggio da “Encanto” per i bambini in fuga dalla guerra

Al CineMaximall un pomeriggio da “Encanto” per i bambini in fuga dalla guerra e le loro famiglie per vivere assieme le magie della favolosa famiglia Madrigal e viaggiare con la fantasia sulle verdi montagne della Colombia. È un’iniziativa pensata e dedicata ai bambini ucraini in fuga dalla guerra quella che si terrà sabato 21 maggio (ore 16.30) al CineMaximall Pontecagnano.

L'evento

Sul maxischermo tutta l’allegria e la capacità di far sognare di uno degli ultimi capolavori Disney: Encanto. L’ingresso in sala sarà gratuito per le famiglie e per i bambini ucraini e per il pubblico italiano il costo del biglietto sarà poco più che simbolico. Il film sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano. "Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa - afferma Carmela Cascino, direttrice del Centro - e siamo certi che avremo modo di metterne in campo tante altre con le stesse finalità. È un piccolo gesto che, speriamo, potrà aiutare questi bambini a dimenticare almeno per qualche ora le sofferenze della guerra. Voglio anche ringraziare la The Walt Disney Company Italia per la preziosa collaborazione che ci ha garantito"