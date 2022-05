E' tempo di Me contro Te: Luì e Sofì ospiti del PalaSele di Eboli

I me contro te, scrittori, attori e cantanti, noti anche come Luì e Sofì - duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia- annunciano le date concluderanno la propria tournée sabato 3 e domenica 4 dicembre al PalaSele di Eboli. Sei milioni di iscritti sul canale Youtube, 8 miliardi di views sulle principali piattaforme social: la loro carriera inizia con i video sul loro canale Youtube, aperto nel 2014, dove condividono principalmente i momenti della loro vita. Nel 2017 sono protagonisti della serie televisiva “Like Me”, in onda su Disney Channel e rivolta ad un pubblico più giovane. L’anno dopo annunciano l’uscita del loro primo libro “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te” e pubblicano i singoli “Signor S”, “Princesa” e “Kira e Ray”.

La scheda

Dopo aver pubblicato altri due libri e il brano “La vita è un circo”, nel 2019 conducono il game show per bambini “Disney Challenge Show - Me contro Te” e l’anno successivo debuttano sul grande schermo con il film “Me contro Te - Il Film: la vendetta del signor S” (Warner Bros Entertainment Italia Srl - Colorado Film Production CFP Srl - Me Contro Te Production), il primo di tre lungometraggi di successo: seguiranno infatti “Me contro Te - Il Film: il Mistero della Scuola Incantata” (2021, vincitore del Biglietto D’Oro e del David di Donatello per lo Spettatore) e “Me Contro Te - Il Film: Persi nel Tempo” (2022). A febbraio 2020 pubblicano, per Warner Music, il primo album in studio “Il Fantadisco dei Me contro Te”, certificato disco di Platino. I biglietti per il nuovo show sono disponibili su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati. Sarà possibile acquistare anche i pacchetti Meet&Greet, Family Pack, Vip Pack. Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com.

Il calendario del PalaSele

L'attesa lunga oltre due anni è quasi finita: il 28 maggio le porte del PalaSele si riapriranno e riprenderà la stagione di concerti a cura di Anni 60 produzioni. Saranno i Modà a riaccendere le luci del palco del Palasele con il “BUONA FORTUNA TOUR” con cui Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) porteranno dal vivo i brani del loro nuovo progetto discografico “BUONA FORTUNA - PARTE SECONDA” e del precedente EP “BUONA FORTUNA - PARTE PRIMA”. Il tour si chiuderà proprio a Eboli sabato 28 maggio (recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020), unica tappa in Campania. È fissata per sabato 25 giugno (recupero del 5 marzo) la tappa già sold out dei Pinguini tattici nucleari con il “Dove eravamo rimasti tour" che sintetizza tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire -appunto- da dove si era rimasti. Sabato 1 ottobre (la nuova data sostituisce il 24 aprile 2022 e il 2 ottobre 2021) arriverà a Eboli il “Famoso Tour" di Sfera Ebbasta; l’autunno 2022 segnerà anche l’attesissimo ritorno live di Biagio Antonacci che si esibirà nei più importanti palasport italiani sul “Palco centrale": l’appuntamento in Campania è al PalaSele di Eboli l’11 novembre 2022. Sempre a novembre, un altro imperdibile ritorno: “Notre Dame de Paris" l’opera moderna più famosa al mondo che celebra quest’anno il ventennale dall’esordio sulle scene italiane con la ripartenza del tour in tutta Italia e in scena al PalaSele sabato 26 novembre 2022 – ore 16:00 e ore 21:00, e domenica 27 novembre 2022 – ore 17:00 e ore 21:00. (I biglietti già acquistati in precedenza restano validi per le nuove date).

Dopo i ME CONTRO TE attesi sabato 3 e domenica 4 dicembre, il 6 dicembre (sostituzione del 8 marzo 2022) farà tappa a Eboli il “Flop Tour" di Salmo con tutta la carica esplosiva dell’omonimo album. Per tutti gli show riprogrammati i biglietti già acquistati precedentemente rimarranno validi per le nuove date corrispondenti. Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 - www.anni60produzioni.com.