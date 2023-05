Ascea, il teatro di figura sullo schermo e non solo: un pomeriggio con i film del Mediterraneo Video Festival e Nigel Lembo

Sabato 20 aprile alle ore 18, nella sede dell’Archivio delle Culture Mediterranee sito a Palazzo De Dominicis - Ricci di Ascea, avrà luogo il quarto appuntamento della rassegna DOC - Aspettando il festival. Un pomeriggio che ci porta nel magico mondo del teatro di figura: assisteremo alla proiezione dei cortometraggi Pupus e Anima animae animam. A seguire, un incontro con l'artista-performer Nigel Lembo. Entrambi i film sono stati vincitori come miglior cortometraggio in due diverse edizioni del festival, nel 2021 e nel 2022. Il primo è Pupus di Miriam Cossu Sparagano Ferraye, Italia, 2021. A Palermo, il piccolo Carmelo si diverte trascorrendo le giornate nel teatro dei pupi della sua famiglia. Immerso in uno spazio senza tempo e circondato da una platea popolata dalla sua fantasia, Carmelo recita a bassa voce versi d'amore e di guerra. Il secondo è Anima, animae animam di José (Putxa) Puchades Martínez, Julieta Gasroc, Spagna, 2021. È un omaggio alle persone che hanno dedicato la loro vita a condividere la propria anima con esseri che non l'hanno mai avuta. Alle persone che hanno dato la loro voce a oggetti che avevano tanto da dire. Per raccontare vecchie storie dimenticate. Ai burattinai, che per la loro professione non potevano essere sepolti nei cimiteri, in quanto considerati senz'anima. L'arte delle marionette sarà protagonista non solo sullo schermo grazie all'intervento dell'artista-performer Nigel Lembo.

Nigel Lembo nasce a Salerno, il 20 Maggio 1978. Fin da piccolo nutre grande passione per la poesia e il teatro. Entrambe le passioni sfociano in due pubblicazioni cartacee, soprattutto la poesia. Per quanto riguarda il teatro, negli anni sviluppa parallelamente quello attoriale e quello di figura, dedicandosi poi a quest'ultimo negli ultimi anni. L'arte di Nigel Lembo abbraccia diverse sfumature ed espressioni, fondendo il teatro con il recupero creativo dei materiali, la poesia con sculture inanimate. Artista di strada, cantastorie, marionettista, sviluppa nel tempo anche alcuni progetti in collaborazione con scuole e comuni italiani, laboratori creativi del recupero e officine teatrali indipendenti. La partecipazione a tutti gli incontri è libera e gratuita. Il programma completo è disponibile sui canali social del Mediterraneo Video Festival (pagina facebook e instagram).