I Litfiba al Meeting del Cervati 2022: tutto pronto per l'evento rock'n'roll clou dell'estate

“Lo spettacolo deve ancora cominciare” ma la fibrillazione è già altissima per il concerto dei LITFIBA martedì prossimo 30 agosto a Sanza, evento clou del Meeting del Cervati 2022: La cima più alta della Campania farà da suggestiva scenografia all’unica tappa estiva in regione de L’Ultimo Girone, il tour per festeggiare i 40 (+2) anni di storia e l’addio della rock band più longeva e apprezzata del panorama musicale italiano. Piero Pelù e Ghigo Renzulli porteranno la loro musica presso la Villa Comunale di Piazza San Francesco ai piedi del Monte Cervati per una serata di straordinaria energia a suon di rock’n’roll.

L'iniziativa

Un evento che già si preannuncia memorabile, “L’ultimo Girone” di un’estate che ha segnato il ritorno dei grandi live e del rinascimento del turismo in Campania. “È il frutto di una visione di sviluppo e crescita del territorio che abbiamo coltivato con attenzione e cura negli ultimi anni: rendere il Meeting del Cervati il luogo di grandi eventi” commenta il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito. “Un evento imperdibile per gli amanti della grande musica, soprattutto per i tanti fans di un gruppo storico che ha scritto pagine memorabili del rock. In uno scenario straordinario, ai piedi della vetta della Campania, il monte Cervati, aspettiamo tutti coloro che vorranno godere della bellezza assoluto del nostro territorio e di una serata memorabile che rimarrà nella storia della musica” conclude il sindaco Esposito. Per oltre due ore i Litfiba porteranno un vero e proprio viaggio nei 42 anni di storia del gruppo. PELÙ E RENZULLI (accompagnati da Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso) hanno scelto di rendere visibili gli oltre quattro decenni di storia della band nella scenografia disegnata da Piero Pelù con quattro grandi “XXXX” che rappresentano in numeri romani i 40 anni dei Litfiba ma anche la grande forza del loro rock.

Era il 6 dicembre del 1980, quando i LITFIBA si esibivano per la prima volta in un locale di Firenze (la Rokkoteca Brighton di Settignano) dando il via davanti a 150 persone (che ancora ricordano i tuffi di Piero dal palco) a una incredibile storia musicale costellata di successi come “El Diablo”, “Spirito”, “Fata morgana”, “Regina di cuori” , “Il mio corpo che cambia” oltre a tante altre (in tutto sono oltre 160 quelle pubblicate in questi anni) che hanno raccontato l’Italia e il mondo, guerre e pacifismo, impegno sociale e tutela dell’ambiente, sostegno alle vittime della Mafia e battaglie per i diritti umani oltre che storie d’amore e rapporti umani profondi. Precursori come pochi del rock cantato in italiano, I LITFIBA possono fregiarsi di successi discografici con 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo. Pochi artisti possono vantare di aver affrontato, con così grande successo e perseveranza, una gavetta e un percorso lungo e tortuoso come quello della musica e dei suoi cambiamenti durante questi anni, a maggior ragione se parliamo di rock, come i Litfiba, la band presente ancora oggi non solo nel cuore di centinaia di migliaia di fan ma anche nella hall of fame della musica italiana.

Info utili

Il tour, organizzato da Friends & Partners, sta toccando i più importanti festival e rassegne estive da nord a sud della penisola che saranno le ultime occasioni per il pubblico dei LITFIBA di salutare la band che ha fatto la storia del rock in Italia. I biglietti per il concerto a Sanza - realizzato dal Comune di Sanza con la collaborazione di Anni 60 Produzioni – sono ancora disponibili sui circuiti Ticketone.it e Go2 e nelle prevendite abituali e saranno acquistabili anche il giorno stesso dello show al Botteghino allestito in piazza XXIV maggio a Sanza, a circa 200 metri dal varco di accesso all’area dello spettacolo. Il concerto avrà inizio alle ore 21.30.