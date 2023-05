Meeting del mare 2023: il programma

Marina di Camerota torna il Meeting del Mare, il festival ideato da don Gianni Citro, che dal 1997 porta nella località cilentana migliaia di giovani da ogni parte d’Italia. La XXVII edizione dal titolo "davvero" si terrà dall’1 al 3 giugno nella suggestiva location di Baia di Lentiscelle. In programma più di 50 appuntamenti in tre giornate, non soltanto musicali con tre headliner, uno per giornata: Coma Cose (1 giugno), Bresh (2 giugno) e Geolier (3 giugno).

Organizzato dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. con il sostegno della Regione Campania, del Comune di Camerota e della Camera di Commercio e Confesercenti di Salerno, il festival presenta oltre i concerti diverse iniziative artistiche e culturali. Dall’installazione “Dici Davvero?” all’esibizione dell'artista, performer e trapezista Sara Lisanti, dalle iniziative di MDM Camp alle presentazione di “Spacciatori di libri” di Rosario Esposito La Rossa (2 giugno) e “Primavera”, terzo volume della tetralogia "B-side. L'altro lato delle canzoni" di Doriana Tozzi (3 giugno). Molto atteso è l’aftershow del 2 giugno, "Fire & Water", a cura del collettivo Zero Events, con i dj Domenico Fontana e Five Seven e le coreografie di Mauro Lamanna e Michele Cusati.



«Il Meeting del Mare, con la sua storia ultraventennale e un bagaglio immenso di pensieri, messaggi culturali, dialoghi di grande attualità e tantissima musica, è entrato di diritto nel novero delle più grandi manifestazioni culturali del Sud-Italia», dichiara il direttore artistico don Gianni Citro.



Ad inaugurare l'edizione 2023 della kermesse saranno i Coma Cose, uno dei progetti musicali più sorprendenti degli ultimi anni. Il duo composto da California e Fausto Lama, coppia nella vita e nella musica, si è imposto velocemente nella scena musicale italiana grazie al successo al Festival di Sanremo e alla pubblicazione dell’ultimo album “Un meraviglioso modo di salvarsi”. Il 2 giugno toccherà al rapper e cantautore genovese Bresh che, dopo il successo di “Oro Blu”, il suo secondo album certificato disco di platino, ha da poco pubblicato il brano inedito "Altamente mia", prodotto da Shune. Prima di Bresh, in apertura, spazio all'indie pop di Merlot, portavoce della generazione Z, che con la sua musica dà voce ai pensieri e al vissuto dei ventenni.

Gran finale il 3 giugno con Geolier: il giovane rapper napoletano, dopo il sold out del tour indoor è pronto a ripartire con una lunga serie di concerti estivi che debutteranno proprio a Marina di Camerota. Con oltre 1.4 miliardi di streaming tra YouTube e Spotify e un palmares da capogiro con 19 dischi di platino e 22 dischi d’oro, Geolier è entrato nel gotha del rap italiano. Ampio spazio anche quest’anno verrà rivolto alla rassegna emergenti con 46 progetti musicali scelti tra giovani artisti e band provenienti da ogni parte d’Italia. Protagonisti venerdì 1 giugno saranno Alaska, Bif, Bivio, Mattia Dell’Arso, Walter Di Bello, Fogg, Il Maestrale, Melga, Pianoterra, Sax, Soloperisoci, Spina e The Recoveries. Il 2 giugno toccherà invece a Dario Comparini, Faderica, Gaiè, Ghosts, Laba, Lala, Lorenzo Lepore, Mava, Meccanismi Armonici Indipendenti, Namida, Peter Napo, Nemesisterica, Officina 011 e Yof. Sabato 3 giugno sarà la volta di Aftersat, Aleam, Bove, Cabrini, Catene Movement, Daria, Didime & Di3mme, Raffaella Federico, Frenèsya, Mario Frezza, Haut-St, Magnitudo, Mecha Prjt, Jo Milahel, Mr.Fortuna, MWRK, Narratore Urbano e Signor D.