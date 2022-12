"Memoriae": la mostra di Cosimato presso la sede Fai di Salerno in via Porta Catena

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Presso la sede FAI di Salerno in via Porta Catena, 50, prosegue per tutto il mese di dicembre la mostra di Antonio Cosimato dal titolo "MEMORIAE", a cura di Matilde Romito e Mario Quadraroli.

Antonio Cosimato, nasce a Baronissi (Sa) il 09/06/1940, si trasferisce per lavoro, nel 1977, a Lodi, dove attualmente risiede. Appassionato di pittura e di disegno fin da giovane, vi si è dedicato da autodidatta. Dal 1995 frequenta, per affinare la tecnica, la F.A.M. (Famiglia Artistica Milanese); dal 2003 è anche socio del gruppo “Forlanini-Monlué” di Milano; dal 2007 è socio del “Convivio De Lemene” di Lodi. Ha partecipato a varie esposizioni collettive a Milano, a Lodi e, da ultimo, nel giugno 2007, ha partecipato al concorso di poesia e pittura “I VOLTI DEL BORGO” indetto dall’Associazione Culturale “Il Borgo” – San Severino di Centola (Sa) e dall’Associazione Culturale “Le La mostra Muse” – Napoli, aggiudicandosi il secondo premio.

La mostra sarà visitabile nei giorni mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 20.