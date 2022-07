Memorial Domenico Di Capua: a San Cipriano Picentino il “capolinea” del circuito X-Country

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

C’è attesa per lo svolgimento a San Cipriano Picentino del Memorial Domenico Di Capua in programma domenica 24 luglio. Inutile sottolineare l’impegno con cui il sodalizio Ciclo Picentia sta organizzando la manifestazione che chiude di fatto la stagione delle gare di mountain bike cross country in Campania sotto il marchio X-Country con annessa premiazione finale per agonisti, amatori e assegnazione delle relative maglie di campione regionale di specialità.

L’organizzazione capitanata da Domenico Di Chiara, che si avvale di tutto il direttivo di Ciclo Picentia, sottolinea il fermento di questa ennesima esperienza e soprattutto il fatto che “tutto vada a meraviglia in onore del compianto Domenico Di Capua, figlio di un nostro socio della Ciclo Picentia”, il tutto in collaborazione con la Pro loco che si è preso l’impegno di curare il pasta party ad atleti e agli accompagnatori.

Il percorso misura 4 chilometri con un dislivello di circa 150 metri a giro. Con partenza prevista alle 9:00, la gara si svolge all’interno del Parco della Madonnella, tra querce e castagni secolari e single track. Sono previste due tipologie di tracciato: uno corto di 2,3 chilometri per esordienti e allievi con 90 metri di dislivello, l’altro di 4 chilometri con 150 metri di dislivello a giro per le categorie juniores, under 23, élite e master.

Info utili sul sito di Mtbonline al link https://mtbonline.it/ Evento/2068-xc-san-cipriano- picentino e anche sulla pagina Facebook di Ciclo Picentia https://www.facebook. com/asdciclopicentia2003

I LEADER DEL CIRCUITO X-COUNTRY 2022 DOPO OTTO PROVE

Esordienti primo anno uomini: Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone)

Esordienti secondo anno uomini: Manuel Riente (Asd Belvedere Ciclone)

Esordienti donne: Viola Milone (Cicloo Carbonari Bikers)

Allievi uomini primo anno: Antonio Luigi Zero (Asd Rampikevoli)

Allievi uomini secondo anno: Giuseppe Panariello (RDR Cycling Team)

Allieve donne: Dalila Langone (Loco Bikers)

Juniores: Luigi Menna (Pit Stop Racing Team)

Open uomini: Francesco Cesarano (Team Over the Top Bike)

Open donne: Alessia Pia Gaudioso (Cicloteam Valnoce)

Master di prima fascia under 45: Paolo Russo (Genesy Bike)

Master di seconda fascia over 45: Vincenzo Parlato (Team Over the Top Bike)

Master di terza fascia over 54: Patrizio Rocco (Cicloo Carbonari Bikers)

Master donna: Veronica Improta (Federal Team Bike)

A questo link https://www.fcicampania. it/2022/05/01/ classificatrofeo-x-country- campionato-regionale-xc/ il consulto per intero di tutte le classifiche del circuito