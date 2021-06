E' tutto pronto a Salerno per la XVII edizione del Memorial Giovanni Caressa

Si terrà questa sera, giovedì 24 giugno, il “Memorial Giovanni Caressa”, dedicato all’indimenticabile fondatore dell’Associazione che, da oltre cinquant’anni, si occupa dell’assistenza ai cittadini con disabilità e le loro famiglie in provincia di Salerno.

I dettagli

L’evento, avrà luogo nella splendida location del Sunrise Accessible Resort (via Litoranea 39, Località Spineta, Battipaglia) che farà da palcoscenico alla XVII edizione del prestigioso appuntamento annuale dell’Anffas Onlus di Salerno. Alle ore 19.30, sarà celebrata la Santa messa in ricordo di Giovanni Caressa; alle ore 20.00, invece, verrà presentato il laboratorio artistico della Fondazione Salerno Anffas Onlus a cura della compagnia teatrale “La Girandola” per vivere, con tutti i presenti, un momento di condivisione con amici, familiari ed istituzioni. Alle ore 20.30, infine, avrà luogo, come di consueto, la cena sociale.