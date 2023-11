Arbostella, tornano i mercatini di Natale: il programma della quarta edizione

Sabato 2, domenica 3 e 10 Dicembre sul sagrato della Parrocchia Gesù Risorto e parte dell’area esterna del plesso scolastico dell’Arbostella, tornano i “Mercatini di Natale”, appuntamento annuale giunta alla quarta edizione. Occasione unica che viene data ai gruppi parrocchiali e ai singoli fedeli “creativi” di esporre prodotti artigianali a tema natalizio. Parte del ricavato sarà devoluto per le attività organizzative e caritatevoli sostenute dalla Chiesa. L’evento apre di fatto il programma civile del periodo natalizio meglio conosciuto come “ArboStella di Natale”. Gli animatori della parrocchia con il costituendo comitato locale hanno predisposto una serie di eventi per rivitalizzare il Parco Arbostella e la zona orientale, sempre lontani dalle “luci” del centro cittadino.

Il programma

Domenica 3 dicembre alle ore 17,00 all’uscita della Santa Messa si esibirà il duo Albo & Riba17 con i loro brani di Hip Hop e Rap. Domenica 10 dicembre sarà il M° Gianciacomo Buccella – Re della fisarmonica, oscar mondiale – ad accompagnare i presenti durante la visita pomeridiana agli espositori. In caso di pioggia o tempo inclemente saranno comunicate le nuove date.