Natale è nell'aria: tornano i mercatini a Castellabate

Tornano, i mercatini di Natale a Castellabate: dal 3 al 12 dicembre, il borgo medioevale dà spazio alla nona edizione della manifestazione più attesa dell'inverno. Dalle ore 10 fino alle 22, i vicoli del centro storico ospiteranno musica e perfomances, tra gli stands con i prodotti gastronomici ed artigianali del territorio.

L'organizzazione logistica

Per garantire la manifestazione dei Mercatini di Natale a Castellabate nella più totale sicurezza dal punto di vista della prevenzione del Covid, è stato deciso, in collaborazione con l‘amministrazione comunale, di limitare l’accesso dei pullman nel Comune. Nelle date previste per l‘evento, il numero di pullman sarà contingentato, il parcheggio riservato a questi automezzi verrà predisposto in specifiche aree attrezzate della Marina di Castellabate e verrà assegnato il servizio navetta per i gruppi in possesso di prenotazione e pass. Oltre alla prenotazione, verrà chiesto agli operatori turistici che i pullman ospitino passeggeri certificati dal punto di vista della certificazione anticovid e di tanto se ne assumono la responsabilità.