“MeraviglioSA, la città del Natale”: al via i mercatini in piazza Sant'Agostino

Conto alla rovescia per i mercatini di Natale in Piazza Sant'Agostino organizzati dalla CNA, Confesercenti e con il sostegno della Camera di Commercio di Salerno. Dalle 18.30 del 4 dicembre e fino al 24 dicembre si terrà infatti “MeraviglioSA, la città del Natale”, con sorprese, casette dei commercianti e la casetta di Babbo Natale (attrezzata con una cassetta per la consegna delle letterine a Santa Klaus), musica dal vivo e artisti in collaborazione con la Bottega San Lazzaro di Salerno. Bolle di sapone, trampolieri, mangiafuoco ed artisti di strada consentiranno agli avventori ed ai turisti di immergersi nel clima natalizio.

Le casette di enogastronomia ed artigianato saranno addobbate con nastri colorati, ghirlande, tra laboratori di ceramica, pelle, gioielli e miele, con un'attenzione particolare al tema del riciclo