Mercatini di Natale a Santa Cecilia di Eboli: tre serate all'insegna del divertimento

A Santa Cecilia di Eboli è tempo di mercatini di Natale. L'appuntamento è per l'8, 9 e 10 dicembre presso il centro sportivo Spartacus in via Don Giuseppe Dossetti.

Il programma

Oltre agli stands ed alla degustazione di prodotti tipici, sono previste numerose iniziative collegate per grandi e piccini come spettacoli di magia, trampolieri, babu dance e tanto altro. A chiudere la serate tre spettacoli da non perdere. Si parte giovedì 8 dicembre con la musica di "Skizzikea Band". Venerdì 9 spazio alla comicità di Biagio Izzo. A chiudere, il 10 dicembre, gli Arteteca e la musica l'ive di "A' paranza ro' tramuntan".