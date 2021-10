Nel weekend torna il Mercato Marchesa: laboratori, cibo e divertimento a Pontecagnano

Trentacinque espositori provenienti da tutto il Sud e dal Lazio. Due giorni di moda, arte, artigianato, letteratura, ma anche benessere. "Guardati la castagna" è il claim scelto per Mercato Marchesa, edizione autunnale, il 9 e 10 ottobre. L'evento non sarà più un appuntamento occasionale ma mensile, in una località che sarà individuata di volta in volta. La scelta stavolta è ricaduta sugli spazi della Masseria Casella di Pontecagnano Faiano (via Cristoforo Colombo, 51). Dalle ore 10 alle 22, nella masseria sarà possibile trascorrere due giorni in assoluta spensieratezza, dedicandosi allo shopping, ma anche all'approfondimento di tantissime tematiche - dalla letteratura alla lingua inglese, dalla cultura orientale alle fiabe - grazie ai laboratori, pensati per adulti e bambini, che arricchiranno il weekend di salernitani e visitatori.

Il dettaglio

Ideato da Francesca Matera, Adriana Sannini e Monica Romei, con il supporto di Francesca Memoli, graphic designer, Mercato Marchesa nasce nel 2017 dall’esigenza di creare uno spazio innovativo e collettivo, destinato agli amanti del design, dell’artigianato, delle arti decorative, della musica e del buon cibo. “Sulla scia di un trend nazionale e internazionale, il nostro progetto rappresenta la risposta del Sud Italia, tutta made in Campania, al bisogno di far incontrare le persone e di promuovere cultura ed imprenditoria locale indipendente – spiegano le organizzatrici - Più che un mercato, è un vero e proprio contenitore di attività inteso come punto di incontro di idee, produzione e fruizione per un vasto pubblico trasversale che sperimenta un'opportunità di aggregazione creativa dove recuperare anche quel rapporto diretto e sempre fertile, tra chi produce e chi acquista. Il nostro progetto è quello di potenziare, di volta in volta, un grande concept store, dove appassionati, collezionisti ed espositori, possano incontrarsi e scambiare esperienze”.



Gli espositori

Si va dalla ceramica tradizionale a quella innovativa, dai cosmetici bio ai pezzi unici e introvabili della cantina della nonna, dall'abbigliamento vintage alla seconda vita data a capi di lusso, da vinili introvabili a gioielli realizzati a mano. Chi è a caccia di un pezzo d'epoca firmato Ernestine non resterà deluso, così come gli amanti del luxury potranno scovare borse e scarpe griffate difficilmente reperibili in commercio. E ancora: cravatte trasformate in cinture che sono già diventate un cult, insieme a stickers, agende e pubblicazioni indipendenti, vinili e prodotti per il make up, insieme a giocattoli e complementi d'arredo di modernariato.

"Guardati la castagna"

Due dottoresse saranno a disposizione (sabato, dalle ore 15 alle 17) di tutte le donne interessate a saperne di più in tema di prevenzione, corretto stile di vita o semplicemente a confrontarsi con delle esperte alle quali rappresentare dubbi per ricevere, gratuitamente, le risposte migliori per seguire un percorso di approfondimento.



I laboratori

Saranno tenuti da Francesca LaRom, artista amante del Giappone; Daniela Pastore, autrice, e Daniela Gargano, indipendent usborne partner. Si comincia sabato 9 ottobre alle ore 12 con Daniela Pastore che leggerà le sue “Fiabe della tradizione campana” per accompagnare il pubblico in un viaggio alla riscoperta delle radici del racconto. Dalle ore 12 alle 13, invece, sarà la volta dello shibori, la tecnica giapponese di tintura in indaco che sta conquistando anche le passerelle. Dalle 16.30 alle 18.30, spazio ai più piccoli con i laboratori artistici e i giochi interattivi a cura del British Institute di Salerno. Domenica, dalle ore 12 alle 13, ancora shibori, ma questa volta per un pubblico che va dagli 8 ai 14 anni. Dalle ore 13 alle 15 si parla di armocromia con la make up artist Giorgia Casciello che, munita di una infinità di palette, suggerirà a tutti gli interessati quali sono i colori più indicati per il proprio incarnato. Dalle 15.30 alle 17.30, spazio bambini con i libri interattivi in inglese a cura di Daniela Gargano. E ancora, durante i due giorni, protagonista della Masseria Casella sarà la medichessa salernitana Trotula de Ruggiero, nell'ambito di un laboratorio interattivo, mentre gli appassionati del colore e del fai da te troveranno pane per i loro denti con Face Paint a cura di Simone. Infine, per gli amanti della natura e degli animali, ci sarà la possibilità di montare in sella nell'ambito del progetto Un cuore a cavallo, in compagnia di esperti del settore.



Food e non solo

Pizza e chips saranno disponibili, grazie a dei moderni truck, per chi vuole concedersi una pausa golosa accompagnata da un'ottima selezione di birre e vini. Picnic is not dead è il tema scelto per chi vuole gustare, nel verde della Masseria, anche carni pregiate e zeppole. Per i palati più esigenti, invece, è stato messo a punto dallo chef Raffaele Della Rocca un menù gourmet. Si parte con un babà ai sentori di bufala, alici e peperone crusco per poi passare all'uovo cotto a 58 gradi in crosta croccante, cremosa di broccoli e aglio nero fermentato. Il primo piatto è un mischiato potente con patate in varie forme e consistenze, tartufo di bagnoli e spuma di provola. Per secondo, faraona in lenta cottura alle erbe amare, zucca gialla e polvere di caffè. Per finire, parfait alle noci, cremoso al nocillo, riduzione di alloro e croccante al riso soffiato. Il tutto innaffiato da una selezione di vini internazionali. Per info e prenotazioni: 0899948400 e 38627237.



A tutto sound

La colonna sonora della due giorni sarà affidata a Tonico 70 e Prospettive Funk che proporranno al pubblico un mix di new wave e una selezione eclettica ispirata alla nuova scena partenopea.



I prossimi appuntamenti

Mercato Marchesa tornerà in pista in occasione di Luci d'Artista il 13 e 14 novembre e dal 20 al 22 dicembre con l'obiettivo di intercettare, nel suo hub creativo, anche i visitatori che arriveranno in città da ogni parte d'Italia. Per partecipare a Mercato Marchesa, come da protocollo, è necessario esibire il green pass. Informazioni utili al numero telefonico 3488043180.