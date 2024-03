Cantina & Cultura, Michele Pisaturo presenta “La lezione di Althea”

Continuano gli appuntamenti di Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del nostro territorio.

La presentazione

Mercoledì 13 marzo sarà la volta di Michele Pisaturo che, in dialogo con Alessandro Mazzaro presenterà “La lezione di Althea” (edizioni R.I.T.A.). Il professor Raffaello Grimaldi, tra riflessioni sulle innovazioni fittizie della scuola e dimostrazioni di amore per il suo lavoro, presenta ai suoi studenti la storia di Althea Gibson, una delle atlete più influenti e sottovalutate del XX secolo. Althea Gibson è la protagonista di una favola vera, in cui il talento consente di superare la rete del razzismo e sfuggire a una vita destinata all’illegalità e all’emarginazione. Dalla povertà e vivacità delle strade di Harlem, Althea irrompe con garbo nello sport segregato degli Stati Uniti: prima persona di colore ammessa, con riluttanza, sul finire degli anni Quaranta, nei più importanti tornei di tennis, diviene la numero uno del mondo, per poi passare, prima persona di colore, professionista nel golf. Oltre ai successi sportivi, Althea incide un disco e si esibisce come cantate, recita in un film con John Wayne, si candida al Senato degli Stati Uniti. Un viaggio fantastico, reso possibile dall’ammirazione e dal sostegno di numerose celebrità, da Sugar Ray Robinson a Joe Louis, da Elisabetta II a Dwight Eisenhower, dagli Harlem Globetrotters a Billie Jean King. La lezione di Althea è un romanzo, una biografia, un libro di storia, un manuale di allenamento, un testo di educazione civica: uno spaccato del Novecento capace di appassionare e commuovere gli studenti del professor Grimaldi e i cultori di tennis, di sport, di didattica, di lotte per i diritti umani, o semplicemente di storie.