Sabato 17 settembre, alle ore 21, in Piazza Cantilena si terrà un importante evento dinanzi alla Basilica di Santa Trofimena a Minori, in Costiera Amalfitana. L’iniziativa con Gigi Marzullo vedrà un parterre di ospiti d’eccezione per omaggiare il Maestro Franco Battiato. Con Marzullo, infatti, ci sarà la cantante Alice.